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    Андрей Воробей

    Нападающий
    Имя Андрей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Воробей
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Донецк
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 ноября 1978 (44 года)
    Рост 178
    Вес 73
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