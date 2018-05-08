Экс-форвард «Шахтера» Воробей: «Луческу ненавидел украинцев»

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей рассказал о совместно работе в донецком клубе с Мирчей Луческу.

«У меня складывалось впечатление, что он не любил украинцев, вообще не любил. Даже ненавидел. Был заложником ситуации – надо было четверых ставить.

Не могу утверждать, что Луческу ненавидел украинцев, как людей, но как футболистов – точно.

Как тренер он сильный, но как человек… Знаешь, тренер найдет тысячу способов, как уничтожить игрока. А мы – я, Тимощук, которые доморощенные, у него были поперек горла», – рассказал Воробей в интервью передаче Вацко Live.