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    Экс-форвард «Шахтера» Воробей: «Луческу ненавидел украинцев»

    Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей рассказал о совместно работе в донецком клубе с Мирчей Луческу.

    «У меня складывалось впечатление, что он не любил украинцев, вообще не любил. Даже ненавидел. Был заложником ситуации – надо было четверых ставить.

    Не могу утверждать, что Луческу ненавидел украинцев, как людей, но как футболистов – точно.

    Как тренер он сильный, но как человек… Знаешь, тренер найдет тысячу способов, как уничтожить игрока. А мы – я, Тимощук, которые доморощенные, у него были поперек горла», – рассказал Воробей в интервью передаче Вацко Live.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2018 09:06
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +92

      mangust4444 19 мая 2018, 22:23

      Так ненавидел что Чигринского в Барселону сплавил,Тимощук его воспитанник в Баварии играл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 10 мая 2018, 00:21

      Напишу просто..............морду тебе набить за такие слова.........

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > ВЛАДИВОСТОК 10 мая 2018, 02:02

      :)

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 8 мая 2018, 22:03

      А Андрей же был просто форвардом от Бога,по пустым непромахивался,дисциплину ненарушал,карточки глупые тоже неполучал

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 8 мая 2018, 14:22

      Я тоже не люблю эту нацию, даже ненавижу, потому как она выдуманная, сделана искусственно.

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 8 мая 2018, 13:40

      Если Луческу ненавидел, то ненавидел конкретного человека. И национальность тут не при чем, тем более украинская. Заявляя такое Воробей признается в своей национальной ущербности. Получается, что все готовы вытереть об украинцев ноги и даже старый румын. Просто нация чмырей.

      -2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 мая 2018, 12:53

      судя по его работе в Зените он скорее не украинцев не любил, а не любил футболистов, которые со звездой в голове, а из себя ничего не представляют, которого любая обезьянка с пальмы за бананы могла легко заменить на поле.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 11:26

      личная неприязнь сквозит в его высказывании, может не срослись отношения вот и наговаривает.

      7
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 8 мая 2018, 11:14

      Он не любил синематограф!

      3
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      Рейтинг: +722

      Urry 8 мая 2018, 11:08

      наверное поэтому так долго тренировал Шахтер

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 мая 2018, 11:04

      Окраинцев выдумали в 19 веке, назвав так малороссов. И заложив бомбу замедленного действия под разыгрываемую ныне трагедию на Донбассе. С карикатурным идеологическим сопровождением про "древних укров - героев Атлантиды" и т.д.

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