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  • Экс-форвард «Шахтера» Воробей: «Луческу ненавидел украинцев»

Экс-форвард «Шахтера» Воробей: «Луческу ненавидел украинцев»

8 мая 2018, 09:06
26

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей рассказал о совместно работе в донецком клубе с Мирчей Луческу.

«У меня складывалось впечатление, что он не любил украинцев, вообще не любил. Даже ненавидел. Был заложником ситуации – надо было четверых ставить.

Не могу утверждать, что Луческу ненавидел украинцев, как людей, но как футболистов – точно.

Как тренер он сильный, но как человек… Знаешь, тренер найдет тысячу способов, как уничтожить игрока. А мы – я, Тимощук, которые доморощенные, у него были поперек горла», – рассказал Воробей в интервью передаче Вацко Live.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Плей-офф Шахтер Тимощук Анатолий Воробей Андрей Луческу Мирча
Комментарии (26)
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тщмек 19
1525760252
Вы еще за Севастополь ему ответите
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С-Пб on-line
1525761309
Да кто вас любит-то??? к вам и относятся-то все с жалостью
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Боцман59rus
1525761337
я даже такой национальности не знаю, пытался на карте отыскать, но кроме Австро-Венгрии, Польши и Румынии -ничего не нашеЛ.)))
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Ruryu
1525761721
Бл...ь,вас, даже,цыгане не переваривают....
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ateist90
1525761771
Особливо Тимощука он ненавидел, который у него был капитаном в Шахте и потом помощником в Зените! Бред!
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alp
1525763314
крышняк потек на фоне укронационализма.. не, я не поклонник луческу, но этот воробьиный говновысер явный перебор
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zigbert
1525764094
Воробей здесь не прав.Как бы мы плохо не относились к Луческу, он проработал в Шахтере много лет.
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cska-62
1525766665
Окраинцев выдумали в 19 веке, назвав так малороссов. И заложив бомбу замедленного действия под разыгрываемую ныне трагедию на Донбассе. С карикатурным идеологическим сопровождением про "древних укров - героев Атлантиды" и т.д.
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OfaZavr
1525768009
личная неприязнь сквозит в его высказывании, может не срослись отношения вот и наговаривает.
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neveldomha
1525776017
Если Луческу ненавидел, то ненавидел конкретного человека. И национальность тут не при чем, тем более украинская. Заявляя такое Воробей признается в своей национальной ущербности. Получается, что все готовы вытереть об украинцев ноги и даже старый румын. Просто нация чмырей.
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