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    Воробей: «Молодежь должна стать двигателем прогресса в сборной Украины»

    Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей отметил положительные сдвиги в игре команды в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, сообщает «Команда №1». Он связывает это со сменой тренерского штаба.

    «Сдвиги в лучшую сторону в игре сине-желтых есть, и это видно невооруженным глазом. По крайней мере, в созидании стало получаться намного больше, нежели при прежнем тренерском штабе.

    Результат, конечно, пока не совсем тот, который хотелось бы видеть, но что вы хотели — чтобы сборная начала все выигрывать? Так не бывает. Тем более не стоит забывать, что Шевченко находится в непростой ситуации из-за нехватки игровой практики у многих футболистов.

    Необходимо время, где-то даже надо пожертвовать нынешним отборочным циклом. Команда должна лучше сыграться, в ней должен сформироваться оптимальный костяк, и тогда уже можно будет делать ставку на результат.

    Но даже сейчас тренеру нужно отдать должное хотя бы в том, что он не боится доверять молодежи, которая изо всех сил пытается доказать свою состоятельность, а это должно стать двигателем прогресса. Подводя итог, скажу так: я сейчас смотрю матчи сборной с удовольствием», – сказал Воробей.

    Напомним, что в июле 2016 года на посту главного тренера национальной команды Михаила Фоменко сменил Андрей Шевченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2017 11:16
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