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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Таврия
Черноморец - Таврия: обзор матча 01 октября 2011
Черноморец
01.10.2011, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Таврия
2'
Л. Матос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Таврия
Вторая желтая
П. Ковальчук
+3
Замена
И. Цыгырлаш
️️️️
Л. Матос
+3
Замена
А. Диденко
️️️️
Л. Бурдужан
Замена
В. Коробка
️️️️
В. Гигиадзе
Желтая карточка
А. Каськов
Замена
А. Каськов
️️️️
С. Ковальчук
Желтая карточка
П. Ковальчук
Замена
Л. Идахор
️️️️
О. Пищур
Замена
А. Монахов
️️️️
С. Кайта
Желтая карточка
С. Кайта
Желтая карточка
С. Маркович
Желтая карточка
Е. Зубейко
Желтая карточка
Л. Матос
ГОЛ! 1:0!
Л. Матос
Пас отдал
К. Вангели
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
35
Руслан Соляник
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
30
Артур Каськов
ЛФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
2
Илья Галюза
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Безотосный
16
Шиманек
32
Вангели
3
Лео Матос
2
Ковальчук
22
Зубейко
8
Ковальчук
39
Ковальчук
89
Политыло
6
Сетти
31
Бурдужан
3-5-1-1
13
Кахриман
8
Аделейе
5
Маркович
40
Путраш
22
Пищур
9
Назаренко
29
Любичич
2
Кайта
22
Любенович
25
Калиниченко
20
Гигиадзе
39
Ковальчук
30
Каськов
30
Каськов
39
Ковальчук
3
Лео Матос
22
Цыгырлаш
22
Цыгырлаш
3
Лео Матос
31
Бурдужан
9
Диденко
9
Диденко
31
Бурдужан
2
Кайта
20
Монахов
20
Монахов
2
Кайта
20
Гигиадзе
11
Коробка
11
Коробка
20
Гигиадзе
22
Пищур
11
Идахор
11
Идахор
22
Пищур
Остались в запасе
Черноморец
Таврия
35
Руслан Соляник
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
16
Сергей Ситало
ВР
80
Андрей Корнев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
2
Илья Галюза
ЦП
Остались в запасе
35
Руслан Соляник
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
39
Денис Васин
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
80
Андрей Корнев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
2
Илья Галюза
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Черноморец - Таврия
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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