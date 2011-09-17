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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Таврия
Днепр - Таврия: обзор матча 17 сентября 2011
Днепр
17.09.2011, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Таврия
62'
Матеус
72'
Е. Коноплянка
31'
А. Аделейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Таврия
Желтая карточка
Д. Кахриман
Желтая карточка
В. Денисов
ГОЛ! 2:1!
Е. Коноплянка
Замена
С. Причиненко
️️️️
М. Калиниченко
Замена
А. Корнев
️️️️
М. Фещук
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
С. Кравченко
ГОЛ! 1:1!
Матеус
Пас отдал
Д. Олейник
Желтая карточка
А. Шиндер
Замена
Матеус
️️️️
В. Мандзюк
Желтая карточка
Д. Кулаков
Замена
Д. Олейник
️️️️
И. Стринич
ГОЛ! 0:1!
А. Аделейе
Пас отдал
М. Калиниченко
Желтая карточка
Р. Ротань
Желтая карточка
Н. Калинич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
22
Самуэль Инкум
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
99
Матеус
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
22
Олександр Пищур
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
3-2-3-1-1
27
Лаштувка
15
Кулаков
23
Стринич
14
Чеберячко
29
Денисов
5
Мандзюк
29
Ротань
18
Боатенг
14
Кравченко
20
Жулиано
9
Калинич
3-5-2
13
Кахриман
8
Аделейе
5
Маркович
40
Путраш
25
Калиниченко
22
Любенович
9
Назаренко
2
Галюза
29
Любичич
10
Фещук
7
Шиндер
23
Стринич
16
Олейник
16
Олейник
23
Стринич
14
Кравченко
22
Коноплянка
22
Коноплянка
14
Кравченко
5
Мандзюк
99
Матеус
99
Матеус
5
Мандзюк
10
Фещук
80
Корнев
80
Корнев
10
Фещук
25
Калиниченко
23
Причиненко
23
Причиненко
25
Калиниченко
Остались в запасе
Днепр
Таврия
1
Антон Каниболоцкий
ВР
22
Самуэль Инкум
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
16
Сергей Ситало
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
22
Олександр Пищур
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
22
Самуэль Инкум
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
22
Олександр Пищур
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Днепр - Таврия
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
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Днепр
Таврия
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2023.04.11 17:36
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