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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Заря
Таврия - Заря: обзор матча 09 июля 2011
Таврия
09.07.2011, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Заря
55'
Л. Идахор
67'
С. Назаренко
72'
А. Шиндер
41'
Ф. Маду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Заря
Желтая карточка
Д. Кахриман
+3
Замена
С. Силюк
️️️️
П. Худзик
Замена
М. Илюк
️️️️
Бруно
Замена
А. Корнев
️️️️
Ж. Любенович
Вторая желтая
А. Шиндер
ГОЛ! 3:1!
А. Шиндер
Пас отдал
С. Назаренко
ГОЛ! 2:1!
С. Назаренко
Пас отдал
Ж. Любенович
ГОЛ! 1:1!
Л. Идахор
Пас отдал
А. Шиндер
Замена
Р. Погорельцев
️️️️
А. Монахов
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Маду
Желтая карточка
Ф. Маду
Желтая карточка
С. Причиненко
Желтая карточка
И. Коротецкий
Замена
О. Гуменюк
️️️️
В. Езерский
Желтая карточка
Бруно
Замена
М. Белый
️️️️
Д. Аддо
Желтая карточка
А. Шиндер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
9
Сергей Назаренко
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
33
Максим Билый
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
21
Бруно
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
39
Франк Маду
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
4
Евгений Лозинский
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
45
Максим Илюк
ЦФ
4-4-2
13
Кахриман
5
Езерский
6
Джуричич
5
Маркович
20
Монахов
23
Причиненко
22
Любенович
25
Калиниченко
9
Назаренко
7
Шиндер
11
Идахор
3-1-3-1-2
99
Шуховцев
13
Коротецкий
20
Аддо
8
Тесак
21
Бруно
7
Худзик
6
Каменюка
33
Билый
10
Хомченовский
13
Липартия
39
Маду
20
Монахов
69
Погорельцев
69
Погорельцев
20
Монахов
22
Любенович
80
Корнев
80
Корнев
22
Любенович
5
Езерский
30
Гуменюк
30
Гуменюк
5
Езерский
21
Бруно
45
Илюк
45
Илюк
21
Бруно
20
Аддо
29
Белый
29
Белый
20
Аддо
7
Худзик
5
Силюк
5
Силюк
7
Худзик
Остались в запасе
Таврия
Заря
16
Сергей Ситало
ВР
10
Максим Фещук
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
13
Юрий Мартыщук
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
4
Евгений Лозинский
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
10
Максим Фещук
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Остались в запасе
13
Юрий Мартыщук
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
4
Евгений Лозинский
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Таврия - Заря
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Локомотив
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