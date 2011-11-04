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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Таврия
Заря - Таврия: обзор матча 04 ноября 2011
Заря
04.11.2011, пятница, 21:15
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Таврия
27'
В. Гигиадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Таврия
+4
Замена
А. Корнев
️️️️
А. Шиндер
+1
Желтая карточка
С. Кайта
Замена
О. Пищур
️️️️
В. Гигиадзе
Желтая карточка
Е. Лозинский
Замена
М. Илюк
️️️️
М. Цакич
Желтая карточка
Л. Тесак
+3
Желтая карточка
М. Калиниченко
Замена
И. Коротецкий
️️️️
Д. Аддо
ГОЛ! 0:1!
В. Гигиадзе
Пас отдал
А. Шиндер
Желтая карточка
М. Цакич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
4
Евгений Лозинский
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
8
Михайло Цакич
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Артем Семененко
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
45
Максим Илюк
ЦФ
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
15
Джамиу Алими
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
22
Олександр Пищур
ЦП
4-4-2
99
Шуховцев
8
Тесак
29
Белый
4
Лозинский
20
Аддо
8
Цакич
6
Каменюка
14
Милько
5
Силюк
7
Петряк
10
Хомченовский
4-4-2
16
Ситало
8
Аделейе
5
Маркович
5
Езерский
40
Путраш
9
Назаренко
29
Любичич
2
Кайта
25
Калиниченко
7
Шиндер
20
Гигиадзе
8
Цакич
45
Илюк
45
Илюк
8
Цакич
20
Аддо
13
Коротецкий
13
Коротецкий
20
Аддо
7
Шиндер
80
Корнев
80
Корнев
7
Шиндер
20
Гигиадзе
22
Пищур
22
Пищур
20
Гигиадзе
Остались в запасе
Заря
Таврия
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Павел Мягков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Артем Семененко
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
12
Дмитрий Стойко
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
15
Джамиу Алими
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
Остались в запасе
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Павел Мягков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Артем Семененко
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
Остались в запасе
12
Дмитрий Стойко
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
15
Джамиу Алими
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Заря - Таврия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
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