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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Таврия
Александрия - Таврия: обзор матча 30 июля 2011
Александрия
30.07.2011, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Таврия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Таврия
+4
Желтая карточка
А. Корнев
Замена
В. Езерский
️️️️
С. Назаренко
Замена
Р. Платон
️️️️
М. Калиниченко
Замена
Т. Кабанов
️️️️
С. Давыдов
Желтая карточка
А. Монахов
Замена
М. Фещук
️️️️
Л. Идахор
Замена
О. Ермак
️️️️
Д. Назаренко
Замена
Т. Салхи
️️️️
В. Шевченко
Желтая карточка
С. Маркович
Желтая карточка
А. Запорожан
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
6
Алексей Довгий
ЦП
18
Дмитрий Назаренко
ЦП
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
29
Марин Любичич
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Александрия
1
Владимир Овсиенко
ВР
3
Олег Ермак
ЦЗ
99
Мохамед Арури
ЦЗ
19
Антон Муховиков
ПЗ
10
Тауфик Салхи
ЛВ
8
Александр Казанюк
ЦП
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
10
Максим Фещук
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
3-2-3-2
79
Панькив
5
Чередниченко
15
Запорожан
4
Гитченко
27
Старенький
19
Ксенз
99
Таргамадзе
18
Назаренко
6
Довгий
25
Давыдов
7
Шевченко
3-5-2
13
Кахриман
5
Маркович
80
Корнев
20
Монахов
29
Любичич
25
Калиниченко
22
Любенович
9
Назаренко
23
Причиненко
7
Шиндер
11
Идахор
18
Назаренко
3
Ермак
3
Ермак
18
Назаренко
7
Шевченко
10
Салхи
10
Салхи
7
Шевченко
25
Давыдов
29
Кабанов
29
Кабанов
25
Давыдов
9
Назаренко
5
Езерский
5
Езерский
9
Назаренко
11
Идахор
10
Фещук
10
Фещук
11
Идахор
25
Калиниченко
24
Платон
24
Платон
25
Калиниченко
Остались в запасе
Александрия
Таврия
1
Владимир Овсиенко
ВР
99
Мохамед Арури
ЦЗ
19
Антон Муховиков
ПЗ
8
Александр Казанюк
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
16
Сергей Ситало
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Овсиенко
ВР
99
Мохамед Арури
ЦЗ
19
Антон Муховиков
ПЗ
8
Александр Казанюк
ЦП
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Александрия - Таврия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Жуков
(Донецк)
Стадион:
Ника
Новости команд
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