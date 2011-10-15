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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Шахтер
Таврия - Шахтер: обзор матча 15 октября 2011
Таврия
15.10.2011, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Шахтер
36'
С. Назаренко
28'
Л. Адриано
90+2'
В. Шевчук
90+5'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Шахтер
+5
ГОЛ! 1:3!
Л. Адриано
Пас отдал
Виллиан
+2
ГОЛ! 1:2!
В. Шевчук
Пас отдал
Фернандиньо
Замена
С. Причиненко
️️️️
М. Любичич
Желтая карточка
С. Назаренко
Желтая карточка
А. Монахов
Замена
Фернандиньо
️️️️
Т. Хюбшман
Замена
А. Шиндер
️️️️
Л. Идахор
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Д. Коста
Замена
И. Галюза
️️️️
М. Калиниченко
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 1:1!
С. Назаренко
Пас отдал
Л. Идахор
Желтая карточка
Д. Срна
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
М. Калиниченко
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
2
Сани Кайта
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
2
Илья Галюза
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-5-1
13
Кахриман
40
Путраш
20
Монахов
80
Корнев
8
Аделейе
25
Калиниченко
29
Любичич
9
Назаренко
22
Любенович
2
Кайта
11
Идахор
4-2-3-1
23
Рыбка
33
Срна
44
Ракицкий
19
Чигринский
13
Шевчук
22
Мхитарян
3
Хюбшман
10
Виллиан
10
Жадсон
11
Коста
4
Адриано
29
Любичич
23
Причиненко
23
Причиненко
29
Любичич
25
Калиниченко
2
Галюза
2
Галюза
25
Калиниченко
11
Идахор
7
Шиндер
7
Шиндер
11
Идахор
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
11
Коста
11
Селезнев
11
Селезнев
11
Коста
Остались в запасе
Таврия
Шахтер
16
Сергей Ситало
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Таврия - Шахтер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
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