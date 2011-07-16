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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Таврия
Волынь - Таврия: обзор матча 16 июля 2011
Волынь
16.07.2011, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Таврия
4'
Майкон
90+3'
Майкон
6'
А. Монахов
63'
М. Калиниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Таврия
+3
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
М. Фещук
ГОЛ! 2:2!
Майкон
+3
Желтая карточка
С. Изворану
Замена
Е. Пичкур
️️️️
Р. Лопес
Замена
Б. Ибраими
️️️️
Л. Идахор
Желтая карточка
С. Джуричич
Замена
А. Гринченко
️️️️
Р. Максимюк
ГОЛ! 1:2!
М. Калиниченко
Пас отдал
С. Назаренко
Замена
О. Герасимюк
️️️️
А. Бабырь
Желтая карточка
Я. Кинаш
+3
Желтая карточка
О. Гуменюк
Замена
М. Любичич
️️️️
А. Монахов
Желтая карточка
А. Бабырь
Желтая карточка
Майкон
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Монахов
Пас отдал
М. Калиниченко
ГОЛ! 1:0!
Майкон
Пас отдал
Я. Кинаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
29
Ярослав Кинаш
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
5
Майкон
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
11
Лаки Идахор
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
17
Роман Карасюк
ЦП
73
Дмитрий Зозуля
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
2-1-5-2
42
Недилько
30
Симинин
4
Шиков
29
Кинаш
15
Максимюк
11
Шарпар
24
Изворану
22
Пищур
5
Лопес
10
Бабырь
5
Майкон
4-4-2
13
Кахриман
5
Маркович
80
Корнев
6
Джуричич
20
Монахов
30
Гуменюк
9
Назаренко
25
Калиниченко
23
Причиненко
10
Фещук
11
Идахор
15
Максимюк
29
Гринченко
29
Гринченко
15
Максимюк
5
Лопес
77
Пичкур
77
Пичкур
5
Лопес
10
Бабырь
7
Герасимюк
7
Герасимюк
10
Бабырь
20
Монахов
29
Любичич
29
Любичич
20
Монахов
11
Идахор
7
Ибраими
7
Ибраими
11
Идахор
10
Фещук
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
10
Фещук
Остались в запасе
Волынь
Таврия
17
Роман Карасюк
ЦП
73
Дмитрий Зозуля
ЦП
16
Сергей Литовченко
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
22
Желько Любенович
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
17
Роман Карасюк
ЦП
73
Дмитрий Зозуля
ЦП
16
Сергей Литовченко
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
Остались в запасе
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
22
Желько Любенович
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Таврия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
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