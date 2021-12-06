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    Роман Максимюк

    Полузащитник
    Имя Роман
    Отчество Васильевич
    Фамилия Максимюк
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Бытков
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 июня 1974 (48 лет)
    Рост 186
    Вес 80
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