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  • Экс-игрок «Зенита» Максимюк: «Все сбережения я проиграл в казино. Теперь работаю грузчиком»

Экс-игрок «Зенита» Максимюк: «Все сбережения я проиграл в казино. Теперь работаю грузчиком»

6 декабря 2021, 19:58
34

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Максимюк рассказал о проблемах с азартными играми.

– Какая была самая глупая трата денег в вашей жизни?

– Моя игромания – это игра в казино. Это не игровые автоматы, а казино. Я был игроманом, этого не скрываю, все об этом знают. Все сбережения, что я заработал, я проиграл в казино. Вот это и есть самая глупая трата.

– На что вы живете сейчас?

– Работаю грузчиком. Квартиры во Франковске не остались, я их продал. Так получилось, что, когда я пришел в киевское «Динамо», они мне обещали квартиру, но я не закрепился в составе и мне не дали.

Чтобы где-то осесть, я решил купить квартиру в Киеве. Ради трехкомнатной в Киеве в 2000 году нужно было продать три в Ивано-Франковске. Я понял, что во Франковск не вернусь, в Днепре не хотелось жить, решил оставаться в Киеве.

– Что с той квартирой?

– Оставил ее бывшей жене. Во время развода я оставил всe.

  • Максимюк выступал за «Зенит» с 1998 по 1999 год.
  • Также он играл за украинские и казахстанские клубы.
  • Экс-хавбек завершил карьеру в 2011 году. Сейчас ему 47 лет.

Источник: Fanday
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Украина Максимюк Роман
Комментарии (34)
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DOCTOR PENALTY
1638810281
Интересный материал. Пример для подражания.Ох**ть!
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Бриг
1638810296
Типичный футболист. старая история.
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vladimir-7
1638810730
Максимюк: теперь работаю грузчиком, но в казино.
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Soccerdealer63
1638813852
Боже мой! О чём вот ЭТО? Мы должны какой-то "урок" из этой "истории" извлечь? Посочувчтвовать? Пожалеть мальчика, который ничего не умел, кроме игры в мячик, напинал на несколько лямов (зелени?), да всё проиграл в погремушки? Да... оглянитесь вокруг! Я это тем, кто живёт в России, а не в Москве или Питере... Просто посомтрите, как проживают свою "жизнь", например, школьные учителя...Те, кому на всякий случай, страна, предположительно, доверяет наше будущее готовить... ГОЛЬ ПЕРЕКАТНАЯ, КОТОРОЙ И КАЗИНО-ТО НЕ НА ЧТО БИЛЕТ КУПИТЬ)))) Во, где фильм ужасов-то...
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rash1959
1638814149
А где номер телефона для смс? Бомба, это что за темы на злобу дня? Кому это укакалось?
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kokor2d2
1638815281
На то он и бомж
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kliker
1638815695
Больше рекламы букмекерских контор и казино онлайн! В каждом кадре Матч ТВ! Нам так её не хватает.
Ответить
R_a_i_n
1638817938
Это отголоски лёгких денег. Легко пришли-легко ушли.
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paracetamol
1638822730
Правильно сделали в Зените, что этого хохлатого выгнали. Да я и не помню такого, видать на скамейке сидел.
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Борисыч1
1638826180
Хохлы не только жадные но и тупые.
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