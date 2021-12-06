Экс-игрок «Зенита» Максимюк: «Все сбережения я проиграл в казино. Теперь работаю грузчиком»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Максимюк рассказал о проблемах с азартными играми.

– Какая была самая глупая трата денег в вашей жизни?

– Моя игромания – это игра в казино. Это не игровые автоматы, а казино. Я был игроманом, этого не скрываю, все об этом знают. Все сбережения, что я заработал, я проиграл в казино. Вот это и есть самая глупая трата.

– На что вы живете сейчас?

– Работаю грузчиком. Квартиры во Франковске не остались, я их продал. Так получилось, что, когда я пришел в киевское «Динамо», они мне обещали квартиру, но я не закрепился в составе и мне не дали.

Чтобы где-то осесть, я решил купить квартиру в Киеве. Ради трехкомнатной в Киеве в 2000 году нужно было продать три в Ивано-Франковске. Я понял, что во Франковск не вернусь, в Днепре не хотелось жить, решил оставаться в Киеве.

– Что с той квартирой?

– Оставил ее бывшей жене. Во время развода я оставил всe.