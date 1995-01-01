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    Экс-игрок «Зенита» Максимюк: «Все сбережения я проиграл в казино. Теперь работаю грузчиком»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Максимюк рассказал о проблемах с азартными играми.

    – Какая была самая глупая трата денег в вашей жизни?

    – Моя игромания – это игра в казино. Это не игровые автоматы, а казино. Я был игроманом, этого не скрываю, все об этом знают. Все сбережения, что я заработал, я проиграл в казино. Вот это и есть самая глупая трата.

    – На что вы живете сейчас?

    – Работаю грузчиком. Квартиры во Франковске не остались, я их продал. Так получилось, что, когда я пришел в киевское «Динамо», они мне обещали квартиру, но я не закрепился в составе и мне не дали.

    Чтобы где-то осесть, я решил купить квартиру в Киеве. Ради трехкомнатной в Киеве в 2000 году нужно было продать три в Ивано-Франковске. Я понял, что во Франковск не вернусь, в Днепре не хотелось жить, решил оставаться в Киеве.

    – Что с той квартирой?

    – Оставил ее бывшей жене. Во время развода я оставил всe.

    • Максимюк выступал за «Зенит» с 1998 по 1999 год.
    • Также он играл за украинские и казахстанские клубы.
    • Экс-хавбек завершил карьеру в 2011 году. Сейчас ему 47 лет.

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    Источник: Fanday

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      rash1959 9 минут назад

      А где номер телефона для смс?
      Бомба, это что за темы на злобу дня? Кому это укакалось?

      0
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      Рейтинг: +688

      стоп кран > rash1959 1 минуту назад

      Но ведь ты прочитал эту тему.
      Мы прочитали.
      По ходу --нам это нужно было.И интересно.

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    • ...
      Рейтинг: +688

      стоп кран 13 минут назад

      Эх Рома ...Хоть честно рассказал. А с другой стороны --грузчики, которые работают с тобой --сильно не парятся. Зарабатывают на жизнь, голодными не ходят.
      А чо им ...Как говорят в народе--чем выше взлетел--тем больнее падать...
      А грузчикам то куда падать ? Главное на воле..
      Сам виноват Рома...

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      Рейтинг: +497

      Soccerdealer63 14 минут назад

      Боже мой! О чём вот ЭТО?
      Мы должны какой-то "урок" из этой "истории" извлечь? Посочувчтвовать?
      Пожалеть мальчика, который ничего не умел, кроме игры в мячик, напинал на несколько лямов (зелени?), да всё проиграл в погремушки?
      Да... оглянитесь вокруг! Я это тем, кто живёт в России, а не в Москве или Питере...
      Просто посомтрите, как проживают свою "жизнь", например, школьные учителя...Те, кому на всякий случай, страна, предположительно, доверяет наше будущее готовить... ГОЛЬ ПЕРЕКАТНАЯ, КОТОРОЙ И КАЗИНО-ТО НЕ НА ЧТО БИЛЕТ КУПИТЬ))))
      Во, где фильм ужасов-то...

      2
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      Рейтинг: +129

      evgeniy.slam > Soccerdealer63 2 минуты назад

      дружище, тебе надо на оппозиционные форумы - ты видно что-то перепутал. Всегда забавляли такие как ты, искренне :) И тема про бывшего игрока (ФУТБОЛЬНОГО на футбольном сайте) Зенита (ФУТБОЛЬНЫЙ клуб) здесь более чем актуально, чем твой высратый пост не на тот сайт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +208

      ДЫРЯВЫЕ 57 минут назад

      Давай назад в зенит хоть уборщиком заработаешь за год пару лям зелени и снова в лас вегас))))

      3
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      Рейтинг: +497

      Soccerdealer63 > ДЫРЯВЫЕ 23 минуты назад

      и то!))+

      0
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      Рейтинг: +23226

      vladimir-7 1 час назад

      Максимюк: теперь работаю грузчиком, но в казино.

      7
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      Рейтинг: +2177

      Бриг 1 час назад

      Типичный футболист. старая история.

      1
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      Рейтинг: +688

      стоп кран > Бриг 6 минут назад

      Ну чо Гарринчу вспомним ? Неимоверный талант, который умер от пристрастия к алкоголю.

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      Рейтинг: +21947

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Интересный материал. Пример для подражания.Ох**ть!

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