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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Динамо К
Таврия - Динамо К: обзор матча 30 октября 2011
Таврия
30.10.2011, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Динамо К
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Динамо К
Желтая карточка
А. Шиндер
+5
+4
Желтая карточка
А. Алиев
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
Ж. Любенович
+4
+3
Красная карточка
А. Милевский
Желтая карточка
Ж. Любенович
+2
+2
Вторая желтая
А. Ярмоленко
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Желтая карточка
В. Езерский
Желтая карточка
Бетао
Желтая карточка
Д. Кахриман
Замена
А. Алиев
️️️️
Б. Идейе
Желтая карточка
Д. Силва
Желтая карточка
С. Маркович
+3
+1
Замена
М. Коваль
️️️️
А. Шовковский
Травма
А. Шовковский
Желтая карточка
М. Любичич
Замена
Е. Хачериди
️️️️
Т. Михалик
Травма
Т. Михалик
Желтая карточка
О. Гуменюк
Желтая карточка
Ю. Путраш
10'
1'
Желтая карточка
Юссуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Владимир Езерский
(К)
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ПЗ
25
Максим Калиниченко
ЛП
29
Марин Любичич
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
30
Олег Гуменюк
ЦП
22
Желько Любенович
ПП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Бетао
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
0
Артем Милевский
АП
20
Олег Гусев
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
15
Джамиу Алими
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
22
Олександр Пищур
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
63
Кирилл Козлов
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
36
Милош Нинкович
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
88
Александр Алиев
АП
4-5-1
13
Кахриман
40
Путраш
8
Аделейе
5
Езерский
5
Маркович
25
Калиниченко
29
Любичич
2
Кайта
30
Гуменюк
22
Любенович
7
Шиндер
4-1-3-2
1
Шовковский
21
Данило Силва
24
Юссуф
17
Михалик
3
Бетао
5
Вукоевич
20
Гусев
0
Милевский
7
Ярмоленко
12
Идейе
19
Гармаш
22
Любенович
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
22
Любенович
1
Шовковский
35
Коваль
35
Коваль
1
Шовковский
17
Михалик
34
Хачериди
34
Хачериди
17
Михалик
12
Идейе
88
Алиев
88
Алиев
12
Идейе
Остались в запасе
Таврия
Динамо К
16
Сергей Ситало
ВР
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
15
Джамиу Алими
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
22
Олександр Пищур
ЦП
63
Кирилл Козлов
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
15
Джамиу Алими
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
22
Олександр Пищур
ЦП
Остались в запасе
63
Кирилл Козлов
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Таврия - Динамо К
8
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
8
5
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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