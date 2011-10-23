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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Таврия
Ворскла - Таврия: обзор матча 23 октября 2011
Ворскла
23.10.2011, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Таврия
6'
А. Монахов (АГ)
89'
А. Курилов
90+2'
А. Янузи
11'
М. Любичич
73'
С. Назаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Таврия
ГОЛ! 3:2!
А. Янузи
Пас отдал
Р. Безус
+2
ГОЛ! 2:2!
А. Курилов
Пас отдал
П. Ребенок
Замена
И. Галюза
️️️️
М. Калиниченко
Замена
В. Сачко
️️️️
Й. Маркоски
Желтая карточка
А. Даллку
ГОЛ! 1:2!
С. Назаренко
Пас отдал
Л. Идахор
Замена
А. Оберемко
️️️️
Е. Селин
Замена
Л. Идахор
️️️️
А. Шиндер
Желтая карточка
А. Курилов
Желтая карточка
А. Монахов
Желтая карточка
А. Аделейе
Желтая карточка
С. Назаренко
Замена
П. Ребенок
️️️️
А. Громов
Желтая карточка
А. Янузи
Желтая карточка
А. Корнев
Желтая карточка
С. Кайта
Желтая карточка
О. Красноперов
20'
11'
ГОЛ! 1:1!
М. Любичич
Пас отдал
М. Калиниченко
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Монахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
90
Роман Безус
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
28
Артем Громов
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
9
Андрей Оберемко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
24
Олег Баранник
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
4-2-1-3
1
Долганский
33
Селин
4
Даллку
78
Курилов
5
Матвеев
90
Безус
32
Красноперов
10
Маркоски
9
Янузи
11
Кривошеенко
28
Громов
4-5-1
13
Кахриман
8
Аделейе
80
Корнев
20
Монахов
40
Путраш
22
Любенович
29
Любичич
25
Калиниченко
2
Кайта
9
Назаренко
7
Шиндер
33
Селин
9
Оберемко
9
Оберемко
33
Селин
28
Громов
82
Ребенок
82
Ребенок
28
Громов
10
Маркоски
17
Сачко
17
Сачко
10
Маркоски
25
Калиниченко
2
Галюза
2
Галюза
25
Калиниченко
7
Шиндер
11
Идахор
11
Идахор
7
Шиндер
Остались в запасе
Ворскла
Таврия
12
Сергей Величко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
16
Сергей Ситало
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
12
Сергей Величко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
24
Олег Баранник
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Ворскла - Таврия
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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