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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Мариуполь
Шахтер - Мариуполь: обзор матча 21 августа 2011
Шахтер
21.08.2011, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Мариуполь
7'
Эдуардо
30'
А. Тейшейра
51'
Е. Селезнев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Мариуполь
Желтая карточка
Т. Окриашвили
Вторая желтая
Д. Невмывака
Замена
Д. Коста
️️️️
Эдуардо
Замена
Л. Адриано
️️️️
Е. Селезнев
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
К. Ярошенко
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 3:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
Жадсон
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Р. Фомин
Замена
В. Федотов
️️️️
А. Пуканыч
Желтая карточка
А. Савин
Желтая карточка
Дентиньо
ГОЛ! 2:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Эдуардо
13'
Желтая карточка
А. Пуканыч
12'
Желтая карточка
Д. Невмывака
ГОЛ! 1:0!
Эдуардо
Пас отдал
Е. Селезнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
10
Жадсон
АП
9
Эдуардо
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
14
Артем Савин
ЛЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
5
Артем Путивцев
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
99
Константин Ярошенко
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
2
Алексей Полянский
ЦП
27
Андриан Пуканыч
(К)
АП
9
Денис Кожанов
ПВ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
4
Луис Адриано
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
4-2-2-2
23
Рыбка
13
Шевчук
27
Кривцов
44
Ракицкий
33
Срна
22
Мхитарян
11
Тейшейра
10
Жадсон
9
Эдуардо
11
Селезнев
31
Дентиньо
4-1-1-3-1
35
Шуст
91
Бутко
19
Невмывака
5
Путивцев
14
Савин
4
Чайковский
2
Полянский
9
Кожанов
27
Пуканыч
99
Ярошенко
19
Фомин
10
Жадсон
92
Емельянов
92
Емельянов
10
Жадсон
9
Эдуардо
11
Коста
11
Коста
9
Эдуардо
11
Селезнев
4
Адриано
4
Адриано
11
Селезнев
27
Пуканыч
19
Федотов
19
Федотов
27
Пуканыч
99
Ярошенко
30
Окриашвили
30
Окриашвили
99
Ярошенко
19
Фомин
28
Будковский
28
Будковский
19
Фомин
Остались в запасе
Шахтер
Мариуполь
10
Виллиан
ЛВ
30
Андрей Пятов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
23
Игорь Бажан
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Главный тренер
Валерий Яремченко
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
30
Андрей Пятов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Валерий Яремченко
Статистика матча Шахтер - Мариуполь
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"Перший" 19:55 (прямая)
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