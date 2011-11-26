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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Мариуполь
Кривбасс - Мариуполь: обзор матча 26 ноября 2011
Кривбасс
26.11.2011, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Мариуполь
64'
М. Бартулович
74'
И. Йеслинек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Мариуполь
Замена
В. Сердюк
️️️️
М. Бартулович
Замена
И. Тищенко
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
Д. Невмывака
Замена
Е. Иванов
️️️️
В. Виценец
Желтая карточка
Р. Фомин
Желтая карточка
В. Виценец
Желтая карточка
В. Лисицкий
ГОЛ! 2:0!
И. Йеслинек
Пас отдал
В. Лысенко
Желтая карточка
К. Петров
Замена
В. Федотов
️️️️
А. Пуканыч
Желтая карточка
Б. Бутко
ГОЛ! 1:0!
М. Бартулович
Пас отдал
В. Лисицкий
Желтая карточка
К. Ярошенко
Замена
И. Йеслинек
️️️️
Р. Костышин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
26
Егор Иванов
ЦФ
3-3-1-3
71
Бойко
90
Петров
22
Лисицкий
3
Лобжанидзе
5
Федорчук
23
Канкава
28
Матич
10
Костышин
21
Бартулович
7
Лысенко
22
Самодин
4-5-1
35
Шуст
91
Бутко
32
Ищенко
19
Невмывака
2
Полянский
25
Виценец
99
Ярошенко
27
Пуканыч
70
Шевчук
9
Кожанов
19
Фомин
21
Бартулович
4
Сердюк
4
Сердюк
21
Бартулович
10
Костышин
9
Йеслинек
9
Йеслинек
10
Костышин
25
Виценец
26
Иванов
26
Иванов
25
Виценец
9
Кожанов
19
Тищенко
19
Тищенко
9
Кожанов
27
Пуканыч
19
Федотов
19
Федотов
27
Пуканыч
Остались в запасе
Кривбасс
Мариуполь
19
Юрий Габовда
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
Главный тренер
Игорь Леонов
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Игорь Леонов
Статистика матча Кривбасс - Мариуполь
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
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