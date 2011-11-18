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    Игорь Леонов

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Иванович
    Фамилия Леонов
    Гражданство Украина
    Дата рождения 14 сентября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мариуполь 14 4 6 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.11.2011 Мариуполь 0 : 0 Арсенал
    26.11.2011 Кривбасс 2 : 0 Мариуполь
    04.12.2011 Мариуполь 3 : 2 Днепр
    11.12.2011 Волынь 0 : 1 Мариуполь
    03.03.2012 Черноморец 1 : 0 Мариуполь
    10.03.2012 Мариуполь 1 : 2 Шахтер
    17.03.2012 Ворскла 3 : 1 Мариуполь
    25.03.2012 Мариуполь 0 : 1 Динамо
    31.03.2012 Заря 2 : 2 Мариуполь
    08.04.2012 Мариуполь 0 : 2 Таврия
    14.04.2012 Металлист 0 : 0 Мариуполь
    20.04.2012 Мариуполь 2 : 0 Александрия
    10.05.2012 Мариуполь 2 : 1 Металлург
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