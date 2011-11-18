Игорь Леонов
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Леонов
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|14 сентября 1967
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Леонов
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|14 сентября 1967
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Мариуполь
|14
|4
|6
|4
|Дата
|Матч
|18.11.2011
|Мариуполь
|0 : 0
|Арсенал
|26.11.2011
|Кривбасс
|2 : 0
|Мариуполь
|04.12.2011
|Мариуполь
|3 : 2
|Днепр
|11.12.2011
|Волынь
|0 : 1
|Мариуполь
|03.03.2012
|Черноморец
|1 : 0
|Мариуполь
|10.03.2012
|Мариуполь
|1 : 2
|Шахтер
|17.03.2012
|Ворскла
|3 : 1
|Мариуполь
|25.03.2012
|Мариуполь
|0 : 1
|Динамо
|31.03.2012
|Заря
|2 : 2
|Мариуполь
|08.04.2012
|Мариуполь
|0 : 2
|Таврия
|14.04.2012
|Металлист
|0 : 0
|Мариуполь
|20.04.2012
|Мариуполь
|2 : 0
|Александрия
|10.05.2012
|Мариуполь
|2 : 1
|Металлург