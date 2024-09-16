Леонов прокомментировал свой дебют в «Актобе»

Главный тренер «Актобе» Игорь Леонов прокомментировал победу над «Жетысу» в матче 20-го тура Казахстанской Премьер-Лиги – 3:0.

– Эмоции сейчас очень большие, я просто не могу их передать. Я знаю этот стадион, я смотрел много игр. Эмоции очень приятные.

Честно могу сказать, я давно такой поддержки не слышал. Просто великолепная поддержка. Мы будем играть для вас, для зрителей, для фанатов... Ну а для кого мы играем? Для них. Мы же не для себя играем. Я думаю, ребята это понимают. Они показали это сегодня.