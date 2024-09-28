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  • Леонов – о финале Кубка Казахстана: «Однозначного фаворита нет. Мое мнение – 50 на 50»

Леонов – о финале Кубка Казахстана: «Однозначного фаворита нет. Мое мнение – 50 на 50»

28 сентября 2024, 16:54

Главный тренер «Актобе» Игорь Леонов прокомментировал предстоящий матч финала Кубка Казахстана против «Атырау».

– Думаю, в команде все понимают. Их настраивать сильно не надо. Вижу по тренировкам, как они относятся к этой игре. Мы приложим все усилия, чтобы завоевать Кубок. Знаю, что последний раз «Актобе» его выигрывал 16 лет назад. Это один матч, никому не отдаю преимущества. Однозначного фаворита нет. Мое мнение – 50 на 50. Мы готовы к любому раскладу. Матч может длиться и 120 минут, может быть серия пенальти. Готовимся очень серьезно.

– Если вы выиграете Кубок, но не возьмете чемпионство Премьер-лиги, то подадите в отставку?

– У нас остались финал Кубка и четыре игры Премьер-лиги. Если я не буду устраивать руководство, болельщиков и фанатов, то могу подать в отставку. Это будет зависеть и от результата. Завтра будет самая главная игра года. Но мы до конца будем бороться за первое место в чемпионате. Еще не все потеряно. Надо выиграть четыре матча, но зависит не только от нас, но и от соперников.

  • «Актобе» и «Атырау» сыграют в финале Кубка Казахстана.
  • Встреча пройдет 29 сентября в 15:00 по мск.

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Источник: Kazfootball.kz
Казахстан. Кубок Казахстан. Премьер-лига Актобе Атырау Леонов Игорь
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