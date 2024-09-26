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Бабаян прокомментировал выход «Астаны» в финал Кубка лиги

26 сентября 2024, 14:17

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал результат ответного полуфинального матча Кубка лиги против «Елимая» (основное время – 0:0, по пенальти – 3:1), а также рассказал о напряженном графике команды.

– Кубковые игры всегда сложные. У нас очень тяжелый график, через 2 на 3, «Елимай» также последний матч играл с нами в один день. Мы не стали рисковать, дали тем ребятам время, кто мало играет, кто-то выдержал 70 минут, кто-то 120. Были, конечно, внеплановые замены. В целом получился равный матч, мы больше владели мячом. К сожалению, получилась где-то не нужно грубая игра, как с нашей, так и с их стороны. Выиграли по пенальти, вышли в финал. Для нас это важно, я поздравил ребят, мы сделали большое дело. Этот турнир впервые проводится в Казахстане, и для нас, как для «Астаны» было важно выйти в финал. С чем я поздравляю команду и наших болельщиков.

– Команда играет в трех турнирах, на какой будет сделана ставка больше?

– Мы движемся от матча к матчу, но, конечно, больше внимание чемпионату. У нас впереди очень сложный матч с «Женисом» в Караганде.

– В Лиге Конференций новый формат. Как Вам новшевство?

– Мы еще не играли в этом формате. Проблема лишь в том, что общий этап закончится на 10 дней позже, чем было раньше, а у нас чемпионат закончится 10 ноября и до 19 декабря нам тренироваться. Но в принципе неплохо, что шесть разных команд, три игры – дома, три – на выезде. Но самое главное, что мы туда попали.

  • «Астана» сыграет против «Жениса» в финале Кубка лиги.

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Источник: сообщество «Астаны» в социальной сети X
Казахстан. Кубок Казахстан. Премьер-лига Астана Бабаян Григорий
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