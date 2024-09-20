Леонов прокомментировал предстоящий финал Кубка Казахстана

Главный тренер «Актобе» Игорь Леонов прокомментировал предстоящий матч Кубка Казахстана против «Атырау».

– Игорь Иванович, 29 сентября пройдет финальная игра Кубка Казахстана между «Атырау» и «Актобе». Уже в вашем третьем матче в качестве главного тренера «красно-белых» появится возможность завоевать престижный трофей. Идет ли подготовка к данной игре и согласны ли вы с мнениями многих спортивных экспертов о том, что ваш клуб однозначно фаворит в этом противостоянии?

– Я не согласен, что «Актобе» фаворит. Это финал Кубка Казахстана, и фавориты как «Атырау», так и мы. Здесь две команды, которые играют. Я как игрок участвовал в двух финалах. Мы тоже тогда не были фаворитами, «Днепр» был фаворитом. Но мы обыграли их. Поэтому я не считаю, что мы фавориты.

– «Актобе» в Кубке Казахстана оставил за бортом «Жетысу», «Ордабасы» и «Елимай». Теперь же игра против «Атырау». Как вы бы оценили уровень команды Виталия Жуковского?

– Если команда вышла в финал, то это очень хорошая, добротная команда. Я знаю, они обыграли «Тобол». Если честно я не ожидал. Они по двум играм, особенно дома, не оставили и шанса «Тоболу». Очень крепкая команда.