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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Мариуполь
Карпаты - Мариуполь: обзор матча 05 ноября 2011
Карпаты
05.11.2011, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Мариуполь
1'
А. Федецкий
13'
С. Кузнецов
69'
С. Кузнецов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Мариуполь
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
И. Худобяк
Замена
И. Ощипко
️️️️
А. Федецкий
ГОЛ! 3:0!
С. Кузнецов
Пас отдал
А. Федецкий
Желтая карточка
Д. Кожанов
Замена
А. Кича
️️️️
Р. Фомин
Замена
Е. Иванов
️️️️
Т. Окриашвили
Замена
И. Озаркив
️️️️
О. Голодюк
Желтая карточка
О. Голодюк
15'
Желтая карточка
Т. Окриашвили
ГОЛ! 2:0!
С. Кузнецов
Пас отдал
А. Федецкий
13'
11'
Желтая карточка
Р. Фомин
ГОЛ! 1:0!
А. Федецкий
Пас отдал
И. Худобяк
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
7
Самсон Годвин
ОП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
26
Егор Иванов
ЦФ
3-3-2-2
22
Тлумак
20
Гомес
4
Милошевич
6
Балажиц
41
Гирский
19
Ткачук
44
Федецкий
32
Голодюк
16
Худобяк
7
Лукас
79
Кузнецов
3-2-4-1
35
Шуст
32
Ищенко
19
Невмывака
91
Бутко
14
Савин
2
Полянский
30
Окриашвили
27
Пуканыч
9
Кожанов
19
Федотов
19
Фомин
44
Федецкий
35
Ощипко
35
Ощипко
44
Федецкий
32
Голодюк
43
Озаркив
43
Озаркив
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Мартынюк
9
Мартынюк
16
Худобяк
30
Окриашвили
26
Иванов
26
Иванов
30
Окриашвили
19
Фомин
8
Кича
8
Кича
19
Фомин
Остались в запасе
Карпаты
Мариуполь
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
7
Самсон Годвин
ОП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
7
Самсон Годвин
ОП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Карпаты - Мариуполь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Украина
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