|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2011
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|18.11.2011
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:0
|Арсенал (Киев)
|05.11.2011
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|31.10.2011
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|14.10.2011
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|1:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|02.10.2011
|1' -67'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|26.09.2011
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|17.09.2011
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Заря (Луганск)
|79'
|21.08.2011
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|42'
|14.08.2011
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|63'