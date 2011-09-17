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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Заря
Мариуполь - Заря: обзор матча 17 сентября 2011
Мариуполь
17.09.2011, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Заря
42'
А. Пуканыч
13'
И. Коротецкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Заря
Желтая карточка
Д. Невмывака
+4
+3
Замена
С. Ференчак
️️️️
В. Милько
Желтая карточка
Д. Липартия
Пенальти не реализован!
А. Полянский
Желтая карточка
И. Коротецкий
Желтая карточка
А. Савин
Замена
М. Белый
️️️️
М. Илюк
Вторая желтая
Д. Аддо
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
А. Пуканыч
Желтая карточка
Д. Аддо
Замена
Р. Фомин
️️️️
Ф. Будковский
Желтая карточка
Д. Гречишкин
Замена
М. Илюк
️️️️
Т. Лазарович
ГОЛ! 1:1!
А. Пуканыч
Пас отдал
Ф. Будковский
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Коротецкий
Пас отдал
Я. Олейник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
9
Денис Кожанов
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
33
Максим Билый
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
6
Никита Каменюка
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
45
Максим Илюк
ЦФ
39
Франк Маду
ЦФ
3-2-4-1
23
Бажан
2
Полянский
32
Ищенко
19
Невмывака
91
Бутко
14
Савин
9
Кожанов
27
Пуканыч
19
Тищенко
24
Гречишкин
28
Будковский
4-3-1-2
99
Шуховцев
16
Ярмаш
20
Аддо
13
Коротецкий
33
Олейник
6
Каменюка
14
Милько
33
Билый
10
Хомченовский
13
Липартия
27
Лазарович
27
Пуканыч
30
Окриашвили
30
Окриашвили
27
Пуканыч
28
Будковский
19
Фомин
19
Фомин
28
Будковский
27
Лазарович
45
Илюк
45
Илюк
27
Лазарович
Илюк
29
Белый
29
Белый
Илюк
14
Милько
18
Ференчак
18
Ференчак
14
Милько
Остались в запасе
Мариуполь
Заря
55
Максим Ковалев
ЦЗ
35
Богдан Шуст
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
39
Франк Маду
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
55
Максим Ковалев
ЦЗ
35
Богдан Шуст
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
19
Александр Касьян
ЦФ
Остались в запасе
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
39
Франк Маду
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Мариуполь - Заря
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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