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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Мариуполь
Металлург - Мариуполь: обзор матча 31 октября 2011
Металлург
31.10.2011, понедельник, 21:15
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Мариуполь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Мариуполь
+2
Замена
А. Кича
️️️️
Д. Кожанов
+1
Желтая карточка
Б. Шуст
Замена
Е. Иванов
️️️️
Р. Фомин
Замена
Д. Голайдо
️️️️
Н. Морозюк
Желтая карточка
А. Пуканыч
Замена
И. Тищенко
️️️️
К. Ярошенко
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
Г. Казарян
Замена
Соарес
️️️️
В. Прийма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Шина
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Металлург
12
Рустам Худжамов
ВР
17
Соарес
ЛВ
36
Никита Полюлях
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
26
Егор Иванов
ЦФ
3-2-4-1
13
Бандура
44
Чечер
4
Воловик
4
Прийма
9
Шина
28
Мариу Сержиу
8
Казарян
6
Морозюк
19
Мкртчян
10
Лазич
15
Траоре
4-5-1
35
Шуст
91
Бутко
32
Ищенко
19
Невмывака
2
Полянский
99
Ярошенко
19
Федотов
9
Кожанов
70
Шевчук
27
Пуканыч
19
Фомин
6
Морозюк
84
Голайдо
84
Голайдо
6
Морозюк
8
Казарян
10
Фернандеш
10
Фернандеш
8
Казарян
4
Прийма
17
Соарес
17
Соарес
4
Прийма
19
Фомин
26
Иванов
26
Иванов
19
Фомин
9
Кожанов
8
Кича
8
Кича
9
Кожанов
99
Ярошенко
19
Тищенко
19
Тищенко
99
Ярошенко
Остались в запасе
Металлург
Мариуполь
36
Никита Полюлях
ЦП
12
Рустам Худжамов
ВР
9
Маркос Пиццелли
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Остались в запасе
36
Никита Полюлях
ЦП
12
Рустам Худжамов
ВР
9
Маркос Пиццелли
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Валерий Яремченко
Статистика матча Металлург - Мариуполь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
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15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
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