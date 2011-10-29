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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Шахтер
Александрия - Шахтер: обзор матча 29 октября 2011
Александрия
29.10.2011, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 3
Завершен
Шахтер
24'
С. Старенький
38'
К. Сидоренко
5'
Дентиньо
13'
Виллиан
34'
А. Тейшейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Шахтер
Вторая желтая
Р. Зейналов
Желтая карточка
Р. Зейналов
Замена
Р. Зейналов
️️️️
А. Гитченко
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Е. Селезнев
Желтая карточка
С. Давыдов
Вторая желтая
Я. Ракицкий
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Тейшейра
Замена
Т. Салхи
️️️️
П. Ксенз
Желтая карточка
С. Старенький
Замена
С. Давыдов
️️️️
Я. Кралик
Замена
Д. Коста
️️️️
Дентиньо
Желтая карточка
К. Сидоренко
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
Дентиньо
ГОЛ! 2:3!
К. Сидоренко
Пас отдал
П. Ксенз
Желтая карточка
И. Чередниченко
ГОЛ! 1:3!
А. Тейшейра
ГОЛ! 1:2!
С. Старенький
Пас отдал
Я. Кралик
13'
ГОЛ! 0:2!
Виллиан
Желтая карточка
Я. Кралик
11'
ГОЛ! 0:1!
Дентиньо
Пас отдал
Д. Срна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
4
Ян Кралик
ЦЗ
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
27
Сергей Старенький
ЛП
8
Александр Казанюк
(К)
ЦП
8
Кирилл Сидоренко
ЦП
19
Павел Ксенз
ПП
6
Алексей Довгий
ЦФ
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Дентиньо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
3
Олег Ермак
ЦЗ
14
Максим Кременчуцкий
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
10
Тауфик Салхи
ЛВ
13
Руслан Зейналов
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-4-2
79
Панькив
4
Кралик
5
Чередниченко
4
Гитченко
22
Сахневич
27
Старенький
8
Казанюк
8
Сидоренко
19
Ксенз
29
Кабанов
6
Довгий
4-1-1-2-2
23
Рыбка
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
15
Рац
27
Степаненко
19
Гай
11
Тейшейра
10
Виллиан
11
Селезнев
31
Дентиньо
4
Гитченко
13
Зейналов
13
Зейналов
4
Гитченко
19
Ксенз
10
Салхи
10
Салхи
19
Ксенз
4
Кралик
25
Давыдов
25
Давыдов
4
Кралик
11
Селезнев
3
Хюбшман
3
Хюбшман
11
Селезнев
31
Дентиньо
11
Коста
11
Коста
31
Дентиньо
11
Тейшейра
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Тейшейра
Остались в запасе
Александрия
Шахтер
3
Олег Ермак
ЦЗ
24
Владислав Леванидов
ВР
14
Максим Кременчуцкий
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
3
Олег Ермак
ЦЗ
24
Владислав Леванидов
ВР
14
Максим Кременчуцкий
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Александрия - Шахтер
6
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
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