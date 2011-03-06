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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Карпаты
Арсенал - Карпаты: обзор матча 06 марта 2011
Арсенал
06.03.2011, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Карпаты
50'
И. Мазилу
55'
Р. Гусев
64'
Г. Балажиц
90+2'
И. Милошевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Карпаты
+2
ГОЛ! 2:2!
И. Милошевич
Желтая карточка
С. Симоненко
Замена
А. Ковпак
️️️️
И. Мазилу
Замена
Ф. Шоава
️️️️
А. Богданов
Замена
А. Тиаго
️️️️
Р. Кочиш
Замена
А. Старгородский
️️️️
В. Аржанов
ГОЛ! 2:1!
Г. Балажиц
Замена
М. Кополовец
️️️️
Лукас
Замена
А. Ткачук
️️️️
С. Годвин
ГОЛ! 2:0!
Р. Гусев
ГОЛ! 1:0!
И. Мазилу
+1
Желтая карточка
С. Годвин
Желтая карточка
А. Богданов
17'
Желтая карточка
Лукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Арсенал
6
Флорин Шоава
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
7
Ярослав Захаревич
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
90
Альберто Тиаго
ЦФ
4-5-1
23
Погорелый
44
Симоненко
23
Шершун
14
Полевой
38
Ещенко
17
Аржанов
16
Шацких
35
Грицай
90
Богданов
8
Гусев
7
Мазилу
4-1-4-1
1
Богатинов
15
Петривский
6
Балажиц
4
Милошевич
35
Ощипко
7
Годвин
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Кожанов
30
Кочиш
7
Лукас
90
Богданов
6
Шоава
6
Шоава
90
Богданов
17
Аржанов
11
Старгородский
11
Старгородский
17
Аржанов
7
Мазилу
39
Ковпак
39
Ковпак
7
Мазилу
7
Лукас
18
Кополовец
18
Кополовец
7
Лукас
7
Годвин
19
Ткачук
19
Ткачук
7
Годвин
30
Кочиш
90
Тиаго
90
Тиаго
30
Кочиш
Остались в запасе
Арсенал
Карпаты
7
Ярослав Захаревич
ЦП
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
22
Андрей Тлумак
ВР
9
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
7
Ярослав Захаревич
ЦП
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
Остались в запасе
22
Андрей Тлумак
ВР
9
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Арсенал - Карпаты
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
имени Банникова
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