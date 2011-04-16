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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Арсенал
Металлист - Арсенал: обзор матча 16 апреля 2011
Металлист
16.04.2011, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
13'
Д. Олейник
24'
Д. Олейник
58'
И. Мазилу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Арсенал
+3
Вторая желтая
С. Симоненко
Желтая карточка
С. Матюхин
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
М. Девич
Замена
А. Ковпак
️️️️
В. Аржанов
Желтая карточка
С. Симоненко
Желтая карточка
К. Вильягра
Замена
С. Миколюнас
️️️️
А. Старгородский
Желтая карточка
А. Грицай
Желтая карточка
М. Обрадович
ГОЛ! 2:1!
И. Мазилу
Замена
В. Шарпар
️️️️
А. Романчук
Замена
О. Шелаев
️️️️
Тайсон
+2
ГОЛ! 2:0!
Д. Олейник
ГОЛ! 1:0!
Д. Олейник
13'
Желтая карточка
И. Мазилу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Арсенал
23
Богдан Шершун
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
4-2-2-2
81
Дишленкович
84
Романчук
18
Гуйе
26
Обрадович
3
Вильягра
78
Валяев
8
Эдмар
16
Олейник
10
Хавьер
11
Тайсон
32
Девич
3-2-4-1
23
Погорелый
6
Шоава
14
Полевой
55
Матюхин
38
Ещенко
44
Симоненко
8
Гусев
11
Старгородский
35
Грицай
17
Аржанов
7
Мазилу
11
Тайсон
5
Шелаев
5
Шелаев
11
Тайсон
84
Романчук
11
Шарпар
11
Шарпар
84
Романчук
32
Девич
9
Кристальдо
9
Кристальдо
32
Девич
11
Старгородский
13
Миколюнас
13
Миколюнас
11
Старгородский
17
Аржанов
39
Ковпак
39
Ковпак
17
Аржанов
Остались в запасе
Металлист
Арсенал
1
Максим Старцев
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Остались в запасе
23
Богдан Шершун
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Статистика матча Металлист - Арсенал
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
ОСК Металлист
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