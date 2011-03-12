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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Арсенал
Волынь - Арсенал: обзор матча 12 марта 2011
Волынь
12.03.2011, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Арсенал
Желтая карточка
С. Изворану
+1
Желтая карточка
А. Богданов
Замена
Е. Павлов
️️️️
Р. Лопес
Замена
А. Ковпак
️️️️
И. Мазилу
Желтая карточка
М. Шацких
Замена
Р. Лопес
️️️️
В. Лысенко
Желтая карточка
А. Грицай
Замена
С. Параскив
️️️️
О. Герасимюк
Желтая карточка
С. Стевич
18'
Желтая карточка
Б. Шершун
Желтая карточка
Д. Зозуля
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
14
Владислав Ващук
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
35
Саша Стевич
ОП
44
Богдан Карковский
ЦП
73
Дмитрий Зозуля
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
34
Сорин Параскив
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
18
Евгений Павлов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Арсенал
6
Флорин Шоава
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
7
Ярослав Захаревич
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
3-1-5-1
42
Недилько
14
Ващук
30
Симинин
91
Бутко
35
Стевич
73
Зозуля
24
Изворану
22
Пищур
7
Герасимюк
44
Карковский
7
Лысенко
4-5-1
23
Погорелый
38
Ещенко
55
Матюхин
23
Шершун
14
Полевой
8
Гусев
16
Шацких
35
Грицай
90
Богданов
17
Аржанов
7
Мазилу
7
Герасимюк
34
Параскив
34
Параскив
7
Герасимюк
7
Лысенко
5
Лопес
5
Лопес
7
Лысенко
Лопес
18
Павлов
18
Павлов
Лопес
7
Мазилу
39
Ковпак
39
Ковпак
7
Мазилу
Остались в запасе
Волынь
Арсенал
29
Исса Ндое
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
7
Ярослав Захаревич
ЦП
6
Флорин Шоава
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
Остались в запасе
29
Исса Ндое
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Остались в запасе
7
Ярослав Захаревич
ЦП
6
Флорин Шоава
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Арсенал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
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Волынь
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