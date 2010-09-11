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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Арсенал
Таврия - Арсенал: обзор матча 11 сентября 2010
Таврия
11.09.2010, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
59'
И. Мазилу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Арсенал
Желтая карточка
С. Погорелый
Замена
С. Самодин
️️️️
И. Мазилу
Замена
И. Матяж
️️️️
С. Маркович
Замена
М. Бартулович
️️️️
М. Шацких
Желтая карточка
С. Маркович
Замена
А. Хомин
️️️️
А. Старгородский
Замена
Р. Платон
️️️️
Л. Идахор
Желтая карточка
И. Мазилу
ГОЛ! 0:1!
И. Мазилу
Замена
С. Сидней Бито
️️️️
В. Гигиадзе
Желтая карточка
С. Симоненко
Желтая карточка
Ж. Любенович
Желтая карточка
А. Грицай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
33
Василий Хомутовский
ВР
28
Леандро
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Таврия
12
Виталий Постранский
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-3-3
33
Хомутовский
28
Леандро
20
Монахов
80
Корнев
5
Маркович
84
Голайдо
22
Любенович
30
Гуменюк
20
Гигиадзе
11
Идахор
39
Ковпак
4-5-1
23
Погорелый
38
Ещенко
23
Шершун
55
Матюхин
44
Симоненко
8
Гусев
11
Старгородский
16
Шацких
35
Грицай
90
Богданов
7
Мазилу
20
Гигиадзе
23
Бито
23
Бито
20
Гигиадзе
5
Маркович
20
Матяж
20
Матяж
5
Маркович
11
Идахор
24
Платон
24
Платон
11
Идахор
11
Старгородский
4
Хомин
4
Хомин
11
Старгородский
16
Шацких
21
Бартулович
21
Бартулович
16
Шацких
7
Мазилу
22
Самодин
22
Самодин
7
Мазилу
Остались в запасе
Таврия
Арсенал
12
Виталий Постранский
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
Остались в запасе
1
Виталий Рева
ВР
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
Статистика матча Таврия - Арсенал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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Таврия
Арсенал
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11
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13
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
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5
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11
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2022.03.02 15:22
13
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2021.05.06 18:49
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