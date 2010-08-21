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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Арсенал
Мариуполь - Арсенал: обзор матча 21 августа 2010
Мариуполь
21.08.2010, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
19'
И. Козориз
63'
А. Антонов
6'
М. Бартулович
47'
М. Самусевас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Арсенал
+4
Замена
Ф. Шоава
️️️️
М. Шацких
Замена
А. Путивцев
️️️️
И. Козориз
Желтая карточка
А. Богданов
Желтая карточка
С. Симоненко
Замена
И. Тищенко
️️️️
И. Кривошеенко
Желтая карточка
С. Матюхин
Желтая карточка
И. Мазилу
ГОЛ! 2:2!
А. Антонов
Замена
В. Мельник
️️️️
А. Пуканыч
Замена
Р. Гусев
️️️️
А. Хомин
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Самусевас
Желтая карточка
И. Козориз
Желтая карточка
А. Грицай
20'
Замена
А. Старгородский
️️️️
М. Бартулович
ГОЛ! 1:1!
И. Козориз
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Бартулович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
20
Артур Сирык
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
13
Артем Черный
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
3-2-3-2
1
Романенко
3
Самусевас
13
Яворский
24
Чучман
56
Козориз
14
Савин
99
Ярошенко
24
Кравченко
27
Пуканыч
11
Кривошеенко
69
Антонов
4-4-2
1
Рева
38
Ещенко
23
Шершун
55
Матюхин
44
Симоненко
16
Шацких
4
Хомин
35
Грицай
90
Богданов
21
Бартулович
7
Мазилу
56
Козориз
5
Путивцев
5
Путивцев
56
Козориз
27
Пуканыч
4
Мельник
4
Мельник
27
Пуканыч
11
Кривошеенко
19
Тищенко
19
Тищенко
11
Кривошеенко
16
Шацких
6
Шоава
6
Шоава
16
Шацких
21
Бартулович
11
Старгородский
11
Старгородский
21
Бартулович
4
Хомин
8
Гусев
8
Гусев
4
Хомин
Остались в запасе
Мариуполь
Арсенал
13
Артем Черный
ЦФ
20
Артур Сирык
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
89
Владислав Насибулин
ПП
Главный тренер
Илья Близнюк
23
Сергей Погорелый
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
13
Артем Черный
ЦФ
20
Артур Сирык
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
89
Владислав Насибулин
ПП
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Мариуполь - Арсенал
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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