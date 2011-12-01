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    Всеволод Романенко

    Вратарь
    Имя Всеволод
    Отчество Вадимович
    Фамилия Романенко
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Киев
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 марта 1977 (45 лет)
    Рост 190
    Вес 84
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