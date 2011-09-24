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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Волынь
Ворскла - Волынь: обзор матча 24 сентября 2011
Ворскла
24.09.2011, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Волынь
38'
Р. Безус (П)
45+2'
П. Ребенок
77'
А. Громов
43'
Майкон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Волынь
Желтая карточка
А. Оберемко
+1
Замена
А. Оберемко
️️️️
Р. Безус
Замена
Е. Пичкур
️️️️
Р. Лопес
ГОЛ! 3:1!
А. Громов
Пас отдал
П. Ребенок
Желтая карточка
О. Красноперов
Замена
А. Громов
️️️️
И. Кривошеенко
Замена
Я. Кинаш
️️️️
И. Скоба
Замена
А. Янузи
️️️️
В. Сачко
Вторая желтая
В. Шарпар
ГОЛ! 2:1!
П. Ребенок
Пас отдал
Р. Безус
+2
ГОЛ! 1:1!
Майкон
Пас отдал
О. Герасимюк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Безус
Замена
О. Герасимюк
️️️️
Шумахер
10'
Желтая карточка
В. Шарпар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
28
Леандро
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
9
Андрей Оберемко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
28
Артем Громов
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Волынь
1
Всеволод Романенко
ВР
77
Евгений Пичкур
ЛП
29
Ярослав Кинаш
ОП
7
Олег Герасимюк
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
3-2-3-2
1
Долганский
78
Курилов
3
Ткачук
17
Чеснаков
33
Селин
4
Даллку
90
Безус
82
Ребенок
32
Красноперов
17
Сачко
11
Кривошеенко
4-3-3
42
Недилько
4
Шиков
52
Масло
30
Симинин
28
Леандро
5
Лопес
88
Скоба
11
Шарпар
7
Шумахер
5
Майкон
10
Бабырь
90
Безус
9
Оберемко
9
Оберемко
90
Безус
11
Кривошеенко
28
Громов
28
Громов
11
Кривошеенко
17
Сачко
9
Янузи
9
Янузи
17
Сачко
5
Лопес
77
Пичкур
77
Пичкур
5
Лопес
88
Скоба
29
Кинаш
29
Кинаш
88
Скоба
7
Шумахер
7
Герасимюк
7
Герасимюк
7
Шумахер
Остались в запасе
Ворскла
Волынь
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
10
Йован Маркоски
АП
Главный тренер
Николай Павлов
1
Всеволод Романенко
ВР
24
Силвиу Изворану
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
10
Йован Маркоски
АП
Остались в запасе
1
Всеволод Романенко
ВР
24
Силвиу Изворану
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Ворскла - Волынь
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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