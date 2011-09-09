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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Волынь
Шахтер - Волынь: обзор матча 09 сентября 2011
Шахтер
09.09.2011, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
5 : 1
Завершен
Волынь
18'
Л. Адриано
27'
Эдуардо
34'
Жадсон
37'
Л. Адриано
84'
Д. Коста
52'
Майкон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Волынь
ГОЛ! 5:1!
Д. Коста
Пас отдал
Я. Ракицкий
Замена
А. Гай
️️️️
Фернандиньо
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Замена
В. Жук
️️️️
А. Бабырь
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Эдуардо
Замена
Д. Коста
️️️️
Дентиньо
Желтая карточка
Шумахер
ГОЛ! 4:1!
Майкон
Пас отдал
Е. Пичкур
Желтая карточка
В. Шарпар
Замена
Е. Пичкур
️️️️
Р. Максимюк
Замена
О. Герасимюк
️️️️
И. Скоба
Желтая карточка
Р. Максимюк
ГОЛ! 4:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Чигринский
ГОЛ! 3:0!
Жадсон
ГОЛ! 2:0!
Эдуардо
Пас отдал
Я. Ракицкий
ГОЛ! 1:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Фернандиньо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
(К)
ЦП
10
Жадсон
ПП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
28
Леандро
ЛЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
13
Гобер
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ПП
5
Майкон
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
Волынь
1
Всеволод Романенко
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
27
Василий Жук
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
4-3-3
23
Рыбка
15
Рац
19
Чигринский
44
Ракицкий
14
Кобин
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
10
Жадсон
4
Адриано
9
Эдуардо
31
Дентиньо
3-5-2
42
Недилько
4
Шиков
52
Масло
28
Леандро
11
Шарпар
13
88
Скоба
10
Бабырь
15
Максимюк
7
Шумахер
5
Майкон
5
Фернандиньо
19
Гай
19
Гай
5
Фернандиньо
9
Эдуардо
11
Тейшейра
11
Тейшейра
9
Эдуардо
31
Дентиньо
11
Коста
11
Коста
31
Дентиньо
10
Бабырь
27
Жук
27
Жук
10
Бабырь
15
Максимюк
77
Пичкур
77
Пичкур
15
Максимюк
88
Скоба
7
Герасимюк
7
Герасимюк
88
Скоба
Остались в запасе
Шахтер
Волынь
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
1
Всеволод Романенко
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
5
Рамон Лопес
ПП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Остались в запасе
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
1
Всеволод Романенко
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
5
Рамон Лопес
ПП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Шахтер - Волынь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"Перший" 20:00 (прямая)
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