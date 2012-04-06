Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Ворскла
Волынь - Ворскла: обзор матча 06 апреля 2012
Волынь
06.04.2012, пятница, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Ворскла
Желтая карточка
В. Шиков
Замена
Е. Павлов
️️️️
Д. Савич
Замена
Е. Будник
️️️️
А. Чичиков
Желтая карточка
Е. Будник
Замена
Р. Лопес
️️️️
О. Герасимюк
Желтая карточка
В. Шарпар
Желтая карточка
А. Янузи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
16
Денис Шелихов
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
7
Олег Герасимюк
ЛП
23
Александр Насонов
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
31
Душан Савич
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Волынь
1
Всеволод Романенко
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
22
Олександр Пищур
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
14
Артур Западня
ЛЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
4-5-1
16
Шелихов
18
Прындета
4
Шиков
30
Симинин
28
Леандро
23
Насонов
24
Изворану
31
Савич
11
Шарпар
7
Герасимюк
5
Майкон
3-4-1-2
1
Долганский
78
Курилов
17
Чеснаков
33
Селин
32
Красноперов
90
Безус
82
Ребенок
9
Оберемко
10
Маркоски
9
Янузи
18
Чичиков
7
Герасимюк
5
Лопес
5
Лопес
7
Герасимюк
31
Савич
18
Павлов
18
Павлов
31
Савич
18
Чичиков
11
Будник
11
Будник
18
Чичиков
Остались в запасе
Волынь
Ворскла
1
Всеволод Романенко
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
22
Олександр Пищур
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
12
Сергей Величко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
1
Всеволод Романенко
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
22
Олександр Пищур
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
Остались в запасе
12
Сергей Величко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Волынь - Ворскла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Ворскла
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+