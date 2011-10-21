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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Арсенал
Волынь - Арсенал: обзор матча 21 октября 2011
Волынь
21.10.2011, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
85'
Г.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Арсенал
Замена
А. Бабырь
️️️️
Е. Пичкур
+4
Замена
С. Стевич
️️️️
Д. Стеванович
ГОЛ! 1:0!
Г.
Пас отдал
Е. Пичкур
Замена
В. Аржанов
️️️️
Г. Флореску
Желтая карточка
А. Максимов
Желтая карточка
Г. Флореску
Замена
А. Грицай
️️️️
А. Богданов
Желтая карточка
Б. Шершун
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
А. Ковпак
Замена
Е. Пичкур
️️️️
Е. Павлов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
13
Гобер
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
18
Евгений Павлов
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Волынь
1
Всеволод Романенко
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
26
Дино Дрпич
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
4-1-3-2
42
Недилько
30
Симинин
4
Шиков
28
Леандро
52
Масло
16
Стеванович
13
11
Шарпар
5
Лопес
7
Шумахер
18
Павлов
3-2-3-2
23
Погорелый
11
Лампи
20
Одибе
14
Полевой
13
Миколюнас
23
Шершун
90
Богданов
5
Флореску
25
Максимов
39
Ковпак
7
Мазилу
18
Павлов
77
Пичкур
77
Пичкур
18
Павлов
16
Стеванович
35
Стевич
35
Стевич
16
Стеванович
Пичкур
10
Бабырь
10
Бабырь
Пичкур
5
Флореску
17
Аржанов
17
Аржанов
5
Флореску
90
Богданов
35
Грицай
35
Грицай
90
Богданов
39
Ковпак
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
39
Ковпак
Остались в запасе
Волынь
Арсенал
1
Всеволод Романенко
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
26
Дино Дрпич
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
18
Абейку Куанса
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
Остались в запасе
1
Всеволод Романенко
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
26
Дино Дрпич
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
Остались в запасе
18
Абейку Куанса
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
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Волынь
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