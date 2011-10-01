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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Карпаты
Волынь - Карпаты: обзор матча 01 октября 2011
Волынь
01.10.2011, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Карпаты
25'
О. Голодюк
51'
С. Зенев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Карпаты
+4
Замена
И. Озаркив
️️️️
А. Гурули
Желтая карточка
А. Бабырь
+2
Замена
В. Батиста
️️️️
С. Зенев
Замена
А. Ткачук
️️️️
Я. Мартынюк
Желтая карточка
Я. Мартынюк
Красная карточка
Майкон
Замена
Е. Павлов
️️️️
Е. Пичкур
Замена
Г.
️️️️
С. Изворану
ГОЛ! 0:2!
С. Зенев
Пас отдал
Я. Мартынюк
Желтая карточка
О. Голодюк
Замена
А. Бабырь
️️️️
Я. Кинаш
ГОЛ! 0:1!
О. Голодюк
Пас отдал
И. Ощипко
Желтая карточка
В. Шиков
20'
Желтая карточка
Я. Масло
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
29
Ярослав Кинаш
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
7
Самсон Годвин
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Волынь
1
Всеволод Романенко
ВР
28
Леандро
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
13
Гобер
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Лукас
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
4-1-4-1
42
Недилько
29
Гринченко
52
Масло
30
Симинин
4
Шиков
29
Кинаш
77
Пичкур
88
Скоба
24
Изворану
5
Лопес
5
Майкон
4-2-3-1
22
Тлумак
44
Федецкий
4
Милошевич
20
Гомес
35
Ощипко
9
Мартынюк
7
Годвин
9
Гурули
32
Голодюк
16
Худобяк
20
Зенев
24
Изворану
13
13
24
Изворану
77
Пичкур
18
Павлов
18
Павлов
77
Пичкур
29
Кинаш
10
Бабырь
10
Бабырь
29
Кинаш
9
Гурули
43
Озаркив
43
Озаркив
9
Гурули
9
Мартынюк
19
Ткачук
19
Ткачук
9
Мартынюк
20
Зенев
80
Батиста
80
Батиста
20
Зенев
Остались в запасе
Волынь
Карпаты
1
Всеволод Романенко
ВР
28
Леандро
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
31
Александр Ильющенков
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Всеволод Романенко
ВР
28
Леандро
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
Остались в запасе
31
Александр Ильющенков
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Волынь - Карпаты
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
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