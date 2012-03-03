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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Волынь
Александрия - Волынь: обзор матча 03 марта 2012
Александрия
03.03.2012, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Волынь
90'
Е. Павлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Волынь
ГОЛ! 0:1!
Е. Павлов
Пас отдал
Шумахер
Замена
Е. Павлов
️️️️
Д. Савич
Замена
Е. Пичкур
️️️️
Р. Лопес
Желтая карточка
Р. Лопес
Замена
Шумахер
️️️️
О. Пищур
Замена
В. Гавриш
️️️️
Д. Ковба
Желтая карточка
О. Герасимюк
Замена
А. Сахневич
️️️️
О. Допилка
Замена
Т. Салхи
️️️️
С. Старенький
Желтая карточка
В. Шарпар
Желтая карточка
А. Гитченко
15'
Желтая карточка
С. Симинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
24
Виктор Генев
ЛЗ
73
Радос Протич
ЦЗ
20
Олег Допилка
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
28
Йосип Баришич
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
22
Олександр Пищур
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
31
Душан Савич
АП
5
Рамон Лопес
ПП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Александрия
1
Вадим Деонас
ВР
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
10
Тауфик Салхи
ЛВ
14
Виталий Гавриш
ОП
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
Волынь
1
Всеволод Романенко
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
88
Игорь Скоба
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
3-2-2-2
79
Панькив
20
Допилка
4
Гитченко
8
Сидоренко
24
Генев
27
Старенький
2
Ковба
22
Любенович
11
Макриев
28
Баришич
4-5-1
42
Недилько
52
Масло
4
Шиков
28
Леандро
30
Симинин
5
Лопес
22
Пищур
11
Шарпар
7
Герасимюк
5
Пилипчук
31
Савич
20
Допилка
22
Сахневич
22
Сахневич
20
Допилка
2
Ковба
14
Гавриш
14
Гавриш
2
Ковба
27
Старенький
10
Салхи
10
Салхи
27
Старенький
5
Лопес
77
Пичкур
77
Пичкур
5
Лопес
31
Савич
18
Павлов
18
Павлов
31
Савич
22
Пищур
7
Шумахер
7
Шумахер
22
Пищур
Остались в запасе
Александрия
Волынь
1
Вадим Деонас
ВР
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
1
Всеволод Романенко
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
1
Вадим Деонас
ВР
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Всеволод Романенко
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Александрия - Волынь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
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