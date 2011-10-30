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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Волынь
Заря - Волынь: обзор матча 30 октября 2011
Заря
30.10.2011, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Волынь
66'
Майкон
90+5'
К. Бута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Волынь
+5
ГОЛ! 0:2!
К. Бута
Пас отдал
Г.
Красная карточка
А. Семененко
Замена
С. Силюк
️️️️
М. Цакич
ГОЛ! 0:1!
Майкон
Пас отдал
Е. Пичкур
Замена
Г. Ярмаш
️️️️
Я. Олейник
Замена
К. Бута
️️️️
Шумахер
Замена
Майкон
️️️️
Д. Стеванович
Замена
В. Недилько
️️️️
В. Романенко
Желтая карточка
Д. Липартия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Михайло Цакич
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Волынь
1
Всеволод Романенко
ВР
28
Леандро
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
13
Гобер
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Павел Мягков
ЦЗ
4
Евгений Лозинский
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
5
Сергей Силюк
ЦП
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
26
Дино Дрпич
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
5
Майкон
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
4-4-1-1
99
Шуховцев
33
Олейник
29
Белый
20
Аддо
8
Тесак
8
Цакич
7
Семененко
14
Милько
6
Каменюка
10
Хомченовский
13
Липартия
4-1-4-1
1
Романенко
4
Шиков
52
Масло
30
Симинин
28
Леандро
16
Стеванович
5
Лопес
13
11
Шарпар
77
Пичкур
7
Шумахер
33
Олейник
16
Ярмаш
16
Ярмаш
33
Олейник
8
Цакич
5
Силюк
5
Силюк
8
Цакич
1
Романенко
42
Недилько
42
Недилько
1
Романенко
7
Шумахер
77
Бута
77
Бута
7
Шумахер
16
Стеванович
5
Майкон
5
Майкон
16
Стеванович
Остались в запасе
Заря
Волынь
7
Иван Петряк
ЛВ
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Павел Мягков
ЦЗ
4
Евгений Лозинский
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
26
Дино Дрпич
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Павел Мягков
ЦЗ
4
Евгений Лозинский
ЦЗ
Остались в запасе
26
Дино Дрпич
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Заря - Волынь
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
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