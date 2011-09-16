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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Металлург
Волынь - Металлург: обзор матча 16 сентября 2011
Волынь
16.09.2011, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Металлург
38'
В. Чечер
80'
Г. Казарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Металлург
+2
Замена
М. Славов
️️️️
Д. Траоре
Желтая карточка
Майкон
+1
ГОЛ! 0:2!
Г. Казарян
Пас отдал
Н. Морозюк
Замена
Н. Морозюк
️️️️
Соарес
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
В. Димитров
Замена
О. Герасимюк
️️️️
Г.
Желтая карточка
Соарес
Замена
А. Бабырь
️️️️
Шумахер
Замена
Е. Пичкур
️️️️
И. Скоба
Желтая карточка
Г.
ГОЛ! 0:1!
В. Чечер
Пас отдал
М. Сержиу
Желтая карточка
И. Скоба
Желтая карточка
В. Шарпар
Желтая карточка
Г. Казарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
1
Всеволод Романенко
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
13
Гобер
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
5
Майкон
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
8
Геворг Казарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
15
Роман Максимюк
ЛП
7
Олег Герасимюк
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Металлург
12
Рустам Худжамов
ВР
9
Шина
ЛЗ
36
Никита Полюлях
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
22
Мирослав Славов
ЦФ
3-2-3-2
1
Романенко
28
Леандро
4
Шиков
52
Масло
29
Гринченко
30
Симинин
13
88
Скоба
11
Шарпар
7
Шумахер
5
Майкон
4-3-2-1
13
Бандура
28
Мариу Сержиу
4
Воловик
4
Прийма
44
Чечер
8
Казарян
10
Лазич
84
Голайдо
18
Димитров
17
Соарес
15
Траоре
88
Скоба
77
Пичкур
77
Пичкур
88
Скоба
13
7
Герасимюк
7
Герасимюк
13
7
Шумахер
10
Бабырь
10
Бабырь
7
Шумахер
17
Соарес
6
Морозюк
6
Морозюк
17
Соарес
18
Димитров
10
Фернандеш
10
Фернандеш
18
Димитров
15
Траоре
22
Славов
22
Славов
15
Траоре
Остались в запасе
Волынь
Металлург
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
36
Никита Полюлях
ЦП
12
Рустам Худжамов
ВР
9
Шина
ЛЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
Остались в запасе
36
Никита Полюлях
ЦП
12
Рустам Худжамов
ВР
9
Шина
ЛЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Волынь - Металлург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
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