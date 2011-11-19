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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Волынь
Таврия - Волынь: обзор матча 19 ноября 2011
Таврия
19.11.2011, суббота, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Волынь
88'
М. Калиниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Волынь
Замена
Д. Алими
️️️️
Ж. Любенович
+2
Красная карточка
Майкон
Замена
О. Гуменюк
️️️️
С. Назаренко
ГОЛ! 1:0!
М. Калиниченко
Пас отдал
Ж. Любенович
Желтая карточка
О. Гуменюк
Замена
А. Бабырь
️️️️
Д. Стеванович
Желтая карточка
А. Шиндер
Желтая карточка
С. Симинин
Желтая карточка
Д. Стеванович
Желтая карточка
В. Шиков
Желтая карточка
М. Калиниченко
15'
Замена
В. Недилько
️️️️
В. Романенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
2
Сани Кайта
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Волынь
1
Всеволод Романенко
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
13
Гобер
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
15
Джамиу Алими
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
30
Олег Гуменюк
ПП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
4-5-1
13
Кахриман
40
Путраш
5
Маркович
5
Езерский
8
Аделейе
25
Калиниченко
22
Любенович
9
Назаренко
29
Любичич
2
Кайта
7
Шиндер
4-1-4-1
1
Романенко
52
Масло
28
Леандро
4
Шиков
30
Симинин
16
Стеванович
5
Лопес
13
11
Шарпар
77
Пичкур
5
Майкон
22
Любенович
15
Алими
15
Алими
22
Любенович
9
Назаренко
30
Гуменюк
30
Гуменюк
9
Назаренко
1
Романенко
42
Недилько
42
Недилько
1
Романенко
16
Стеванович
10
Бабырь
10
Бабырь
16
Стеванович
Остались в запасе
Таврия
Волынь
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Таврия - Волынь
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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Таврия
Волынь
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
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13
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2019.09.12 20:49
10
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
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2018.03.16 07:15
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2017.11.22 17:14
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5
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
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2019.10.22 09:30
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2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
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