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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Шахтер
Волынь - Шахтер: обзор матча 23 марта 2012
Волынь
23.03.2012, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
40'
С. Пилипчук
25'
Л. Адриано
88'
Л. Адриано (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Шахтер
Желтая карточка
С. Симинин
+1
Вторая желтая
О. Герасимюк
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Адриано
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Травма
С. Симинин
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
С. Пилипчук
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
О. Пищур
Желтая карточка
Д. Шелихов
Желтая карточка
О. Герасимюк
Замена
О. Пищур
️️️️
И. Скоба
Замена
Шумахер
️️️️
Е. Павлов
Замена
А. Чижов
️️️️
В. Кобин
Желтая карточка
В. Шарпар
Вторая желтая
А. Кучер
Желтая карточка
А. Кучер
ГОЛ! 1:1!
С. Пилипчук
Пас отдал
И. Скоба
Замена
В. Кобин
️️️️
Т. Хюбшман
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Фернандиньо
20'
Замена
Илсиньо
️️️️
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
16
Денис Шелихов
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
23
Александр Насонов
ЛП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
5
Фернандиньо
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Волынь
1
Всеволод Романенко
ВР
77
Евгений Пичкур
ЛП
22
Олександр Пищур
ЦП
5
Майкон
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
Шахтер
35
Юрий Вирт
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
77
Илсиньо
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-5-1
16
Шелихов
30
Симинин
18
Прындета
28
Леандро
15
Шандрук
23
Насонов
11
Шарпар
7
Герасимюк
88
Скоба
5
Пилипчук
18
Павлов
4-3-2-1
35
Шуст
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
13
Шевчук
22
Мхитарян
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
11
Тейшейра
10
Виллиан
4
Адриано
88
Скоба
22
Пищур
22
Пищур
88
Скоба
18
Павлов
7
Шумахер
7
Шумахер
18
Павлов
Кобин
33
Чижов
33
Чижов
Кобин
3
Хюбшман
14
Кобин
14
Кобин
3
Хюбшман
22
Мхитарян
77
Илсиньо
77
Илсиньо
22
Мхитарян
Остались в запасе
Волынь
Шахтер
1
Всеволод Романенко
ВР
77
Евгений Пичкур
ЛП
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
31
Дентиньо
ЦФ
35
Юрий Вирт
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Всеволод Романенко
ВР
77
Евгений Пичкур
ЛП
5
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
35
Юрий Вирт
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Волынь - Шахтер
6
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Авангард
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