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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Волынь
Металлург - Волынь: обзор матча 30 марта 2012
Металлург
30.03.2012, пятница, 20:15
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Волынь
36'
Майкон (П)
39'
Д. Савич
84'
Майкон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Волынь
+3
Замена
А. Кравченко
️️️️
С. Пилипчук
Замена
И. Скоба
️️️️
Майкон
Замена
О. Пищур
️️️️
Д. Савич
ГОЛ! 0:3!
Майкон
Пас отдал
Д. Савич
Замена
Д. Траоре
️️️️
Д. Лазич
Желтая карточка
Майкон
Замена
Н. Морозюк
️️️️
Г. Нельсон
Желтая карточка
Д. Лазич
Желтая карточка
В. Димитров
Желтая карточка
В. Прийма
Замена
Г. Казарян
️️️️
В. Прийма
ГОЛ! 0:2!
Д. Савич
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Майкон
Желтая карточка
М. Сержиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Волынь
16
Денис Шелихов
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
5
Сергей Пилипчук
ЛП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
31
Душан Савич
ЦП
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
84
Денис Голайдо
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
90
Данило
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
Волынь
1
Всеволод Романенко
ВР
4
Антон Кравченко
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
22
Олександр Пищур
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
7
Шумахер
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Бандура
4
Воловик
44
Чечер
4
Прийма
9
Шина
28
Мариу Сержиу
8
Нельсон
10
Лазич
17
Соарес
18
Димитров
19
Иванко
4-5-1
16
Шелихов
28
Леандро
4
Шиков
30
Симинин
18
Прындета
23
Насонов
11
Шарпар
24
Изворану
31
Савич
5
Пилипчук
5
Майкон
8
Нельсон
6
Морозюк
6
Морозюк
8
Нельсон
4
Прийма
8
Казарян
8
Казарян
4
Прийма
10
Лазич
15
Траоре
15
Траоре
10
Лазич
5
Пилипчук
4
Кравченко
4
Кравченко
5
Пилипчук
31
Савич
22
Пищур
22
Пищур
31
Савич
5
Майкон
88
Скоба
88
Скоба
5
Майкон
Остались в запасе
Металлург
Волынь
10
Дмитрий Воробьев
ВР
84
Денис Голайдо
ЦП
90
Данило
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
1
Всеволод Романенко
ВР
77
Евгений Пичкур
ЛП
5
Рамон Лопес
ПП
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
84
Денис Голайдо
ЦП
90
Данило
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
Остались в запасе
1
Всеволод Романенко
ВР
77
Евгений Пичкур
ЛП
5
Рамон Лопес
ПП
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Металлург - Волынь
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
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