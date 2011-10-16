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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Волынь
Динамо К - Волынь: обзор матча 16 октября 2011
Динамо К
16.10.2011, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Волынь
13'
А. Шевченко
24'
А. Милевский
27'
Шумахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Волынь
Замена
К. Бута
️️️️
Д. Стеванович
Желтая карточка
С. Стевич
Замена
Е. Пичкур
️️️️
Е. Павлов
Желтая карточка
А. Милевский
Замена
Д. Силва
️️️️
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Р. Лопес
Желтая карточка
Д. Гармаш
Замена
С. Стевич
️️️️
С. Изворану
Желтая карточка
Д. Стеванович
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Алиев
ГОЛ! 2:1!
Шумахер
Пас отдал
Р. Лопес
ГОЛ! 2:0!
А. Милевский
Пас отдал
Б. Идейе
ГОЛ! 1:0!
А. Шевченко
Пас отдал
О. Гусев
13'
Желтая карточка
С. Изворану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
88
Александр Алиев
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
26
Дино Дрпич
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
13
Гобер
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
18
Евгений Павлов
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Волынь
1
Всеволод Романенко
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
27
Василий Жук
ЦП
3-2-2-3
1
Шовковский
3
Попов
3
Бетао
17
Михалик
5
Вукоевич
20
Гусев
88
Алиев
7
Ярмоленко
7
Шевченко
0
Милевский
12
Идейе
3-1-4-2
42
Недилько
26
Дрпич
28
Леандро
30
Симинин
16
Стеванович
5
Лопес
11
Шарпар
24
Изворану
13
7
Шумахер
18
Павлов
7
Ярмоленко
21
Данило Силва
21
Данило Силва
7
Ярмоленко
88
Алиев
19
Гармаш
19
Гармаш
88
Алиев
16
Стеванович
77
Бута
77
Бута
16
Стеванович
18
Павлов
77
Пичкур
77
Пичкур
18
Павлов
24
Изворану
35
Стевич
35
Стевич
24
Изворану
Остались в запасе
Динамо К
Волынь
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
27
Василий Жук
ЦП
1
Всеволод Романенко
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Остались в запасе
27
Василий Жук
ЦП
1
Всеволод Романенко
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Динамо К - Волынь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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