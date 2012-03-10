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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Черноморец
Волынь - Черноморец: обзор матча 10 марта 2012
Волынь
10.03.2012, суббота, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Черноморец
42'
Л. Матос
61'
П. Фонтанелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Черноморец
+2
Замена
И. Силантьев
️️️️
С. Риера
Желтая карточка
А. Диденко
Замена
Э. Бакай
️️️️
Л. Бурдужан
Желтая карточка
М. Бергер
Желтая карточка
Л. Бурдужан
Желтая карточка
С. Симинин
Замена
Е. Павлов
️️️️
Р. Лопес
Замена
Майкон
️️️️
О. Пищур
ГОЛ! 0:2!
П. Фонтанелло
Замена
Е. Пичкур
️️️️
С. Пилипчук
Желтая карточка
В. Шиков
ГОЛ! 0:1!
Л. Матос
Пас отдал
С. Риера
Желтая карточка
Я. Масло
Желтая карточка
С. Риера
Желтая карточка
И. Скоба
Желтая карточка
С. Пилипчук
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
30
Леонардо Велозу
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
99
Сито Риера
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Волынь
1
Всеволод Романенко
ВР
28
Леандро
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
5
Майкон
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
14
Игорь Силантьев
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
19
Элис Бакай
АП
4-5-1
42
Недилько
84
Романчук
52
Масло
4
Шиков
30
Симинин
5
Пилипчук
88
Скоба
7
Герасимюк
22
Пищур
5
Лопес
7
Шумахер
3-2-2-1-2
22
Безотосный
14
Фонтанелло
32
Вангели
3
Лео Матос
5
Бергер
30
Велозу
89
Политыло
8
Ковальчук
99
Риера
31
Бурдужан
9
Диденко
5
Пилипчук
77
Пичкур
77
Пичкур
5
Пилипчук
22
Пищур
5
Майкон
5
Майкон
22
Пищур
5
Лопес
18
Павлов
18
Павлов
5
Лопес
99
Риера
14
Силантьев
14
Силантьев
99
Риера
31
Бурдужан
19
Бакай
19
Бакай
31
Бурдужан
Остались в запасе
Волынь
Черноморец
1
Всеволод Романенко
ВР
28
Леандро
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
24
Силвиу Изворану
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
44
Евгений Паст
ВР
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
6
Себастьян Сетти
ЛВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Всеволод Романенко
ВР
28
Леандро
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
24
Силвиу Изворану
ЦП
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
6
Себастьян Сетти
ЛВ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Волынь - Черноморец
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
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