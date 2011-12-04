Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Волынь
Металлист - Волынь: обзор матча 04 декабря 2011
Металлист
04.12.2011, воскресенье, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Волынь
83'
Х. Соса
84'
Фининьо
90+4'
Тайсон
8'
Е. Павлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Волынь
ГОЛ! 3:1!
Тайсон
Пас отдал
М. Обрадович
+4
Замена
А. Гринченко
️️️️
Е. Павлов
Замена
С. Пшеничных
️️️️
Х. Соса
ГОЛ! 2:1!
Фининьо
ГОЛ! 1:1!
Х. Соса
Пас отдал
Тайсон
Желтая карточка
Фининьо
Вторая желтая
Г.
Желтая карточка
Г.
Замена
Д. Дрпич
️️️️
Майкон
Красная карточка
В. Шиков
Замена
Фининьо
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
С. Бланко
️️️️
А. Березовчук
Замена
А. Бабырь
️️️️
Е. Пичкур
Желтая карточка
Е. Пичкур
Желтая карточка
С. Изворану
Желтая карточка
М. Девич
16'
Желтая карточка
К. Хавьер
16'
15'
Желтая карточка
Р. Лопес
ГОЛ! 0:1!
Е. Павлов
Пас отдал
Р. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
8
Эдмар
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Тайсон
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Волынь
1
Всеволод Романенко
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
13
Гобер
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
5
Майкон
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
13
Фининьо
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
26
Дино Дрпич
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
35
Саша Стевич
ОП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
4-2-1-3
29
Горяинов
84
Романчук
26
Обрадович
4
Березовчук
6
Торсильери
8
Эдмар
7
Соса
10
Хавьер
9
Кристальдо
32
Девич
11
Тайсон
4-4-2
1
Романенко
30
Симинин
28
Леандро
4
Шиков
52
Масло
5
Лопес
13
24
Изворану
77
Пичкур
18
Павлов
5
Майкон
7
Соса
19
Пшеничных
19
Пшеничных
7
Соса
9
Кристальдо
13
Фининьо
13
Фининьо
9
Кристальдо
4
Березовчук
29
Бланко
29
Бланко
4
Березовчук
18
Павлов
29
Гринченко
29
Гринченко
18
Павлов
5
Майкон
26
Дрпич
26
Дрпич
5
Майкон
77
Пичкур
10
Бабырь
10
Бабырь
77
Пичкур
Остались в запасе
Металлист
Волынь
81
Владимир Дишленкович
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
35
Саша Стевич
ОП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
35
Саша Стевич
ОП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Металлист - Волынь
3
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
Все
Металлист
Волынь
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+