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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Мариуполь
Волынь - Мариуполь: обзор матча 11 декабря 2011
Волынь
11.12.2011, воскресенье, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Мариуполь
41'
И. Тищенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Мариуполь
+4
Желтая карточка
Д. Невмывака
+2
Желтая карточка
Б. Шуст
Замена
А. Путивцев
️️️️
С. Яворский
Желтая карточка
Я. Масло
Желтая карточка
В. Шарпар
Желтая карточка
Д. Кожанов
Желтая карточка
Р. Фомин
Замена
А. Бабырь
️️️️
К. Бута
Желтая карточка
В. Виценец
Желтая карточка
Майкон
Замена
Д. Стеванович
️️️️
С. Стевич
Замена
Р. Максимюк
️️️️
Е. Павлов
ГОЛ! 0:1!
И. Тищенко
Пас отдал
В. Виценец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
1
Всеволод Романенко
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
26
Дино Дрпич
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
35
Саша Стевич
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
5
Майкон
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
26
Егор Иванов
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
3-3-2-2
1
Романенко
28
Леандро
30
Симинин
26
Дрпич
52
Масло
35
Стевич
77
Бута
11
Шарпар
5
Лопес
18
Павлов
5
Майкон
3-5-1-1
35
Шуст
32
Ищенко
19
Невмывака
13
Яворский
19
Тищенко
27
Пуканыч
25
Виценец
70
Шевчук
9
Кожанов
99
Ярошенко
19
Фомин
18
Павлов
15
Максимюк
15
Максимюк
18
Павлов
35
Стевич
16
Стеванович
16
Стеванович
35
Стевич
77
Бута
10
Бабырь
10
Бабырь
77
Бута
13
Яворский
5
Путивцев
5
Путивцев
13
Яворский
Остались в запасе
Волынь
Мариуполь
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
26
Егор Иванов
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
8
Антон Кича
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Остались в запасе
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
Остались в запасе
26
Егор Иванов
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
8
Антон Кича
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Игорь Леонов
Статистика матча Волынь - Мариуполь
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
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