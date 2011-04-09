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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Таврия
Арсенал - Таврия: обзор матча 09 апреля 2011
Арсенал
09.04.2011, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Таврия
4'
И. Мазилу
34'
С. Причиненко
42'
С. Причиненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Таврия
+1
Желтая карточка
Д. Кахриман
Замена
В. Коробка
️️️️
А. Шиндер
Замена
Ф. Шоава
️️️️
А. Грицай
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
Ж. Любенович
Желтая карточка
И. Граф
Желтая карточка
С. Джуричич
Замена
С. Маркович
️️️️
С. Причиненко
ГОЛ! 1:2!
С. Причиненко
Желтая карточка
С. Симоненко
ГОЛ! 1:1!
С. Причиненко
Желтая карточка
И. Мазилу
Желтая карточка
В. Полевой
13'
ГОЛ! 1:0!
И. Мазилу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
35
Александр Грицай
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
55
Иван Граф
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Арсенал
6
Флорин Шоава
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
29
Александр Каблаш
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
4-5-1
23
Погорелый
44
Симоненко
14
Полевой
23
Шершун
38
Ещенко
35
Грицай
90
Богданов
16
Шацких
17
Аржанов
8
Гусев
7
Мазилу
4-3-3
13
Кахриман
6
Джуричич
20
Монахов
80
Корнев
55
Граф
2
Галюза
22
Любенович
23
Причиненко
7
Шиндер
10
Фещук
11
Идахор
35
Грицай
6
Шоава
6
Шоава
35
Грицай
23
Причиненко
5
Маркович
5
Маркович
23
Причиненко
7
Шиндер
11
Коробка
11
Коробка
7
Шиндер
22
Любенович
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
22
Любенович
Остались в запасе
Арсенал
Таврия
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
29
Александр Каблаш
ЦП
12
Дмитрий Стойко
ВР
30
Олег Гуменюк
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Остались в запасе
29
Александр Каблаш
ЦП
12
Дмитрий Стойко
ВР
30
Олег Гуменюк
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
Статистика матча Арсенал - Таврия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
имени Банникова
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