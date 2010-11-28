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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Арсенал
Шахтер - Арсенал: обзор матча 28 ноября 2010
Шахтер
28.11.2010, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Арсенал
19'
Жадсон (П)
37'
М. Морено
62'
Эдуардо
78'
Д. Коста (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Арсенал
Желтая карточка
Е. Лугачев
Желтая карточка
М. Бартулович
Замена
А. Хомин
️️️️
М. Шацких
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Коста
Желтая карточка
С. Матюхин
Замена
Е. Лугачев
️️️️
А. Богданов
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Жадсон
Замена
М. Бартулович
️️️️
Р. Гусев
ГОЛ! 3:0!
Эдуардо
Пас отдал
Жадсон
Замена
А. Тейшейра
️️️️
В. Виценец
Замена
Д. Коста
️️️️
М. Морено
ГОЛ! 2:0!
М. Морено
Пас отдал
Виллиан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жадсон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
25
Виталий Виценец
ЦП
10
Жадсон
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЛП
35
Александр Грицай
ОП
11
Артем Старгородский
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
16
Максим Шацких
(К)
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Арсенал
12
Андрей Комарицкий
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
10
Егор Лугачев
ЛП
4
Андрей Хомин
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Пятов
13
Шевчук
32
Ищенко
19
Чигринский
33
Срна
3
Хюбшман
25
Виценец
10
Жадсон
10
Виллиан
9
Эдуардо
9
Морено
4-1-3-2
23
Погорелый
38
Ещенко
23
Шершун
55
Матюхин
44
Симоненко
35
Грицай
8
Гусев
11
Старгородский
90
Богданов
22
Самодин
16
Шацких
10
Жадсон
22
Мхитарян
22
Мхитарян
10
Жадсон
25
Виценец
11
Тейшейра
11
Тейшейра
25
Виценец
9
Морено
11
Коста
11
Коста
9
Морено
90
Богданов
10
Лугачев
10
Лугачев
90
Богданов
16
Шацких
4
Хомин
4
Хомин
16
Шацких
8
Гусев
21
Бартулович
21
Бартулович
8
Гусев
Остались в запасе
Шахтер
Арсенал
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
12
Андрей Комарицкий
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
12
Андрей Комарицкий
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
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