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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Арсенал
Металлург - Арсенал: обзор матча 30 апреля 2011
Металлург
30.04.2011, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 5
Завершен
Арсенал
89'
Р. Фернандеш
14'
М. Шацких (П)
20'
И. Мазилу
34'
А. Богданов
63'
В. Аржанов
83'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Арсенал
Желтая карточка
А. Старгородский
ГОЛ! 1:5!
Р. Фернандеш
Замена
С. Миколюнас
️️️️
М. Шацких
ГОЛ! 0:5!
С. Самодин
Замена
С. Самодин
️️️️
И. Мазилу
Замена
Д. Голайдо
️️️️
Н. Морозюк
Замена
А. Старгородский
️️️️
А. Богданов
Желтая карточка
А. Аделейе
ГОЛ! 0:4!
В. Аржанов
Замена
М. Джуровски
️️️️
Соарес
Замена
Ф. Ади
️️️️
Ч. Танаса
Желтая карточка
В. Полевой
ГОЛ! 0:3!
А. Богданов
20'
ГОЛ! 0:2!
И. Мазилу
Желтая карточка
Н. Морозюк
19'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Шацких
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
30
Марио Джуровски
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
7
Ярослав Захаревич
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
4-4-1-1
13
Бандура
8
Аделейе
44
Чечер
4
Воловик
28
Мариу Сержиу
6
Морозюк
10
Фернандеш
19
Мкртчян
10
Лазич
17
Соарес
22
Танаса
4-5-1
23
Погорелый
38
Ещенко
14
Полевой
55
Матюхин
6
Шоава
8
Гусев
17
Аржанов
16
Шацких
4
Хомин
90
Богданов
7
Мазилу
17
Соарес
30
Джуровски
30
Джуровски
17
Соарес
6
Морозюк
84
Голайдо
84
Голайдо
6
Морозюк
22
Танаса
9
Ади
9
Ади
22
Танаса
16
Шацких
13
Миколюнас
13
Миколюнас
16
Шацких
90
Богданов
11
Старгородский
11
Старгородский
90
Богданов
7
Мазилу
22
Самодин
22
Самодин
7
Мазилу
Остались в запасе
Металлург
Арсенал
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
7
Ярослав Захаревич
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
39
Александр Ковпак
ЦФ
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Остались в запасе
7
Ярослав Захаревич
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
39
Александр Ковпак
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Металлург - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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